تعرف على آخر عروض كارفور لهذا الأسبوع من مايو 2021

طرحت كارفور مصر آخِر عروض لها في شهر مايو الحالي 2021، والمستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي من الشهر، وذلك في مختلف أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية والمنظفات المنزلية واللحوم والدواجن والمشروبات الساخنة، وذلك حتى يوم 30 مايو 2021، وتتواجد تلك العروض في فروع كارفور مصر بالهايبرماركت والمولات الكبرى، إضافة إلى خدمة كارفور أونلاين.

سلع غذائية وبقالة من كارفور

سكر الأسرة 1 كيلو بسعر 8.45 جنيه، بدلًا من 9.5 جنيه.

نوتيلا كريمة الشيكولاتة بالبندق 350 جرامًا بسعر 47.95 جنيه، بدلًا من 53.95 جنيه.

تيميز كورن فليكس 1 كيلو بسعر 68.45 جنيه، بدلًا من 78.40 جنيه.

الحبشي قهوة محوج بالحبهان 200 جرام بسعر 38.45 جنيه، بدلًا من 47.95 جنيه.

ربيع شاي إكسترا استرونج 200 جرام بسعر 19.95 جنيه، بدلًا من 36.95 جنيه.

ربيع شاي أخضر 100 فتلة بسعر 34.95 جنيه، بدلًا من 46.95 جنيه.

فيتراك مربي 850 جرام بسعر 22.45 جنيه، بدلًا من 26.45 جنيه.

زيت عباد الشمس عافية 2.2 لتر بسعر 67.45 جنيه، بدلًا من 70.45 جنيه.

هدية زيت خليط 2.1 لتر بسعر 42.45 جنيه، بدلًا من 47.75 جنيه.

2 روتس زيت عباد شمس 900 مللي بسعر 52.45 جنيه، بدلًا من 59.95 جنيه.

زيت عافية ذرة 2.2 لتر + الملكة مكرونة 400 جرام مجانًا بسعر 83.95 جنيه، بدلًا من 89.95 جنيه.

جنة سمن نباتي 2.5 كيلو + نصف كيلو هدية بسعر 69.45 جنيه، بدلًا من 76.95 جنيه.

جبنة لافاش كيري مثلثات 64 قطعة بسعر 89.95 جنيه، بدلًا من 104 جنيهات.

جبنة بريذيدون مثلثات 24 قطعة بسعر 37.25 جنيه، بدلًا من 44.10 جنيه.

كيري جبنة مربعات 24 قطعة بسعر 54.95 جنيه، بدلًا من 63.50 جنيه.

دومتي بلس جبنة فيتا/ اسطنبولي/ فيتا بالزيتون 500 جرام بسعر 14.75 جنيه، بدلًا من 18.25 جنيه.

دومتي جبنة موتزاريلا مبشور 300 جرام بسعر 27.95 جنيه، بدلًا من 33.95 جنيه.

لورباك زبدة 400 جرام بسعر 72.25 جنيه، بدلًا من 98.95 جنيه.

لحوم ودواجن مجمدة

ثري شفس بانيه عادي/ حار 1 كيلو بسعر 68.95 جنيه، بدلًا من 85.95 جنيه.

ثري شفس 12 قطعة فراخ + بطاطس بسعر 62.75 جنيه، بدلًا من 69.75 جنيه.

هوت & كرسبي بطاطس مقلية 2.5 كيلو بسعر 37.25 جنيه، بدلًا من 64.95 جنيه.

أطياب سجق شرقي 900 جرام بسعر 75.45 جنيه، بدلًا من 82.95 جنيه.

كوكي برجر بيف جامبو 1.5 كيلو بسعر 94.75 جنيه، بدلًا من 126.25 جنيه.

منظفات منزلية

برسيل مسحوق أتوماتيك 9 كيلو بسعر 173.95 جنيه، بدلًا من 182.95 جنيه.

إريال مسحوق غسيل 6 كيلو +فيري 450 مللي بسعر 159.95 جنيه، بدًا من 201.45 جنيه.

إريال جل أتوماتيك منظف ملابس 3 لتر 69.45 جنيه، بدلًا من 90 جنيهًا.

بيرسيل جل أتوماتيك 3.9 لتر بسعر 74.75 جنيه، بدلًا من 90.21 جنيه.

تايد مسحوق أتوماتيك 6 كيلو بسعر 119.50 جنيه، بدلًا من 143.75 جنيه.

2 بريل سائل منظف أطباق 600 مللي + بريل 400 مللي مجانًا بسعر 26.75 جنيه، بدلًا من 30.95 جنيه.

داوني منعم ملابس 1 لتر بسعر 24.95 جنيه، بدلًا من 34.95 جنيه.

أوكسي أتوماتيك جل منظف ملابس 3 لترات بسعر 49.95 جنيه، بدلًا من 83.95 جنيه.

فيري سائل أطباق ألترا 650 جرام بسعر 24.25 جنيه، بدلًا من 30 جنيهًا.