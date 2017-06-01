تعرف على آخر تطورات عقار الأزاريطة المائل

وفرت إدارة الإسكان المركزى بالإسكندرية ٢٩٥ مكان إيواء سريع لنقل جميع السكان المتضررين من عقار الأزاريطة المائل، فيما وفرت مديرية الشباب والرياضة ٥ أماكن، والتربية والتعليم ٥٢٩ مكانا، والتضامن الاجتماعي ١٠٠، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات الخيرية.

ومن جانبه شدد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، على رئيس شركة المياه بالتأكد من توافر المياه بأماكن الإيواء وتوفير تنكات مياه للمدارس التى تم تجهيزها من قبل التربية والتعليم والتى بدأ النقل إليها.



وأضاف “سلطان” أنه تم توفير ٢١ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ مترا لتسكين السكان المتضررين بشكل دائم، ووجه مديرية التضامن الإجتماعي بتوفير كل الأساسيات بها، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من تسكين جميع السكان المتضررين اليوم قبل موعد الفطار.

على الصعيد ذاته كلف المحافظ، الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بوضع المستشفيات ومرفق الإسعاف في درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي ظرف طارئ، وعلي الفور تم تجهيز ٥٢ سريرا بمستشفي الجمهورية لاستقبال أي حالات، وتم توفير ٥ سيارات إسعاف موجودة فى موقع الحادث، وكلف بمتابعة فريق من الصحة للحالة الصحية للسكان الذين تم إخلاؤهم وإيداعهم بمناطق الإيواء.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ واللواء أركان حرب محمد لطفى قائد المنطقة​الشمالية العسكرية، مع لجنة مواجهة أزمة العقار المائل بشارع الخشخانى المتفرع من شارع شمبليون منطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، والتي أمر المحافظ بتشكيلها فجر اليوم فور وقوع ميل للعقار، وذلك لمتابعة آخر تطورات الوضع وما انتهت إليه اللجنة من متابعة الحادث، وذلك بحضور اللواء أحمد متولي السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة.

أوضح “سلطان” أنه تم فصل كل المرافق العامة عن المربع الكائن به العقار من المياه والغاز والكهرباء لتأمين الموقع بالكامل، بالإضافة إلي قيام الحماية المدنية بإخلاء الشوارع الثلاثة بالكامل المحيطة بالعقار حوالي ٢٥ إلى٣٠ عمارة، مشيرا إلى أن عمليات الإخلاء جاءت تحسبا لوقوع أي خسائر وحفاظا علي أرواح المواطنين.

وأعلن أنه ستتم مراجعة حيز الإخلاء من قبل اللجنة المشكلة ومن خلال كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الأماكن الآمنة التي تم الإخلاء منها لرجوع السكان إليها مجددا.

كما تقوم شركة نهضة مصر برفع كل التراكمات خلال عملية إزالة العقار المائل أولا بأول، ووضع إمكانيات شركة المقاولون العرب وتجهيز معداتها في حالة الاستعانة بها.