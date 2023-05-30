تعرف على آجال استحقاق السندات المصرية المصدرة حتى يونيو 2021

أعلن البنك المركزي المصري عن هيكل الدين الخارجي طويل الأجل حتى نهاية يونيو 2021، حيث بلغ رصيد المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية والإقليمية نحو 50 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 7 مليارات دولار، حسبما جاء في التقرير السنوي 2020-2021 الصادر عن البنك المركزي اليوم.

وبلغ الرصيد القائم لإجمالي

القيم الأسمية وآجال استحقاق السندات

بالخارج (حيازة غير المقيمين) نحو 28.7 مليار دولار، مقابل 23.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، وتمثل هذا الرصيد في نحو 355.4 مليون دولار سندات سيادية، 23.1 مليار دولار سندات أوروبية مصدرة بالدولار، 4.5 مليار دولار سندات أوروبية مصدرة باليورو، 737.2 مليون دولار سندات خضراء مصدرة بالدولار.

تم إصدار

دولارية في أبريل 2010، بلغت قيمتها الأسمية 500 مليون دولار، ويحين أجل استحقاقها في أبريل 2040.

وأُصدرت سندات أوروبية دولارية في يونيو 2015، بقيمة أسمية بلغت 1.500 مليار دولار، ويحين موعد استحقاقها في يونيو 2025، كما تم اصدار سندات أوروبية دولارية بقيمة 4 و 3 مليار دولار في يناير ومايو 2017 على التوالي، وجاء موعد أستحقاق جزء منهم في يناير 2022، ويأتي استحقاق الجزء الآخر في يناير 2027 ويناير 2047، بالإضافة إلى سندات من نفس النوع تم اصدارها في الفترة بين 2018 – 2021 بقيمة أسمية بلغت حوالي 18.750 مليار دولار مجمعة، يأتي آخر موعد استحقاق لها في فبراير 2061.

وفي إبريل 2018، تم إصدار سندات أوروبية باليورو، بلغت قيمتها الأسمية 2 مليار، ويحين موعد استحقاقها في أبريل 2026- 2030، كما أُصدرت سندات من نفس النوع في أبريل 2019 بنفس القيمة، ويأتي موعد استحقاقها في أبريل 2025-2031.

وفيما يخص السندات الخضراء، تم اصدار سندات دولارية قيمتها الأسمية 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، ويحين آجال استحقاقها في أكتوبر 2025.