تعرف أسعار سيارات «سيات تاراكو» بعد الزيادات الأخيرة

أخطرت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات سيات تاراكو بقيمة بلغت 135 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

حددت أسعار طرازات سيات تاراكو الفئة الأولى «Style plus» بقيمة بلغت 970 ألف جنيه.

وقدرت أسعار طرازات «تاراكو» الفئة الثانية «Xcellence» إلى مليون و75 ألف جنيه، مقابل 940 ألفًا سابقًا.

وتنتمي «تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.