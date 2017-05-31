تعرض ناقلة نفط لهجوم مسلح بمضيق باب المندب

روسيا اليوم تعرضت ناقلة نفط لهجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم الأربعاء في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وأعلنت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أن المهاجمين أطلقوا قذائف صاروخية على الناقلة "إم.تي موسكي"، التي ترفع علم…

روسيا اليوم

تعرضت ناقلة نفط لهجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم الأربعاء في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وأعلنت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أن المهاجمين أطلقوا قذائف صاروخية على الناقلة “إم.تي موسكي”، التي ترفع علم جزر مارشال، في جنوب مضيق باب المندب، مشيرة إلى أن حمولة الناقلة تبلغ 70362 طنا.

واستبعد متحدث باسم القوة أن يكون الهجوم من تنفيذ قراصنة، مرجحا أن يكون متصلا على الأرجح “بالاضطراب المستمر في البحر قبالة ساحل اليمن”.

وكانت سفن تعرضت لهجمات قبالة ساحل جنوب اليمن في الأشهر الماضية شنها مسلحون حوثيون.

ويعد المضيق معبرا استراتيجيا يمر منه جزء كبير من النفط العالمي، قرابة أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا، فضلا عن سلع تجارية أخرى إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.