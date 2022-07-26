تعرض فيلما تسجيليا بعنوان «إمبراطور السينما».. أكاديمية الفنون تحتفل بذكرى محمود ياسين

تقيم، مساء اليوم الثلاثاء، أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، احتفالية خاصة بذكرى رحيل الفنان القدير محمود ياسين، بحضور أفراد عائلته وبعض نجوم الفن، كما ستعرض الاحتفالية فيلمًا تسجيليًّا عن الراحل بعنوان “إمبراطور السينما”، وذلك برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

يُذكر أن محمود ياسين قدَّم مشوارًا فنيًّا كبيرًا في السينما والدراما التليفزيونية في حياته الفنية، وكذلك بالمسرح، أبرزها الرصاصة لا تزال في جيبي، أفواه وأرانب، دخان الجريمة، شيء من الخوف، ومسلسلات: العصيان، وسوق العصر، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وماما في القسم، وغيرها.

وتسبَّب خبر رحيله في صدمة كبيرة لمحبِّيه والوسط الفني بمصر والوطن العربي، حيث كان يعتبر أحد رموز السينما المصرية لسنوات طويلة.