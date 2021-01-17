تعرض الإسكندرية لموجة صقيع حادة وأمطار متوسطة

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار متوسطة بكافة مناطقها على فترات متقطعة، وصاحبتها رياح شديدة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، فضلاً عن تعرض المدينة لموجة صقيع حادة بدأت مساء أمس ولاتزال مستمرة حتى الآن.

ولم تشهد أي من الطرق الحيوية أي إعاقات مرورية في ظل ثبات كمية الأمطار المتساقطة بشكل متقطع دون غزارة، في حين إعلان الجهات التنفيذية بالمحافظة منذ أيام عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى تحسباً لموجة الأمطار بالنوة الحالية.

وكان بناء على التوقعات التي وردت من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة، والتي أشارت بدورها إلي فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.

وفي غضون ذلك أهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.