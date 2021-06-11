تعرضت لخطأ طبي والرئيس السيسي يأمر بعلاجها.. فنانون يتعاطفون مع فاطمة كشري

أحدثت الفنانة فاطمة كشري جدلًا كبيرًا الساعات الأخيرة بعد إعلان تعرضها لأزمة صحية خطيرة بسبب إجرائها عملية جراحية منذ أشهر قليلة، وبعدها أحست بآلام في معدتها، ثم ذهبت مرة أخرى للطبيب فاكتشف كارثة أنه تم نسيان شاش في معدتها مكان العملية الأولى، وسبب لها ذلك مضاعفات كبيرة ما زالت تعاني منها حتى الآن، وأدى ذلك لإجرائها عملية جراحية ثانية لاستخراجه .

يذكر أن الفنانة فاطمة كشري ، تُعد واحدة من أشهر كومبارسات السينما والدراما وواحدة من الفنانات اللائي تركن بصمة في كل دور قدمته وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، وكان من بينها مسلسل عمر ودياب، والبرنسيسة بيسة، والواد سيد الشحات، وبركة، وسوبر ميرو، وشقة فيصل، وعدد كبير من الأعمال، وشاركت في موسم رمضان الأخير في مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال انتاج تامر مرسي .

وأمر الرئيس السيسي فور علمه بحالة فاطمة كشري بعلاجها ورعايتها على نفقة الدولة، فتصدرت مؤشرات البحث على السوشيال ميديا .

أحمد صيام: النقابة لم تكن تعلم بحالة فاطمة كشري.. وقمنا برعايتها رغم أنها ليست عضوًا

أوضح الفنان أحمد صيام عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ المال أن مهنة الفن لها فروع وكل شخص له مهنته لكن ليس كل انسان يعمل في هذه المهنة يوصف بأنه فنان.

وأشار الى ان الكومبارس مهنة في الفن والممثل أيضا مهنة والمخرج كذلك، لكن فاطمة كشري لايمكن القول أنها ممثلة والا كانت ضمتها نقابة الممثلين لها لكنها كومبارس متميز لديها خبرة وتعي أصول المهنة جيدا .

ولفت الى انه لم يكن أحدا يعلم من نقابة الممثلين بمسألة مرضها وتعبها الشديد الا حينما أعلنت ذلك في الميديا مؤخرا ، وحينما علمنا ذلك تكفل مجموعة من الزملاء برعايتها ومتابعة حالتها الصحية .

وأكد انه شيئا جيدا ان ترعى الدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي بدعمها ورعايتها بغض النظر عن مكانة هذا الشخص اجتماعيا ، بل الجميع سواسية لدى الدولة وذلك ماتسعى له حاليا وتنشره بين الجماهير فيما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل الذي سيشمل جميع المواطنين خلال العامين القادمين والذي يطبق في محافظتين حاليا فقط .

ماجدة خير الله: لها بصمات فنية كوكمبارس في السينما والتلفزيون

قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الفنانة فاطمة كشري لها بصمات فنية في حدود أدوارها التي قدمتها للجمهور في الدراما والسينما، حيث تعتبر من الكومبارسات المهمين في الاعمال الفنية منذ سنين طويلة .

وأشارت الى أن هذه الفئة للاسف بدأت تتلاشى تدرييجا من السوق وحقوقها تكاد تكون معدومة ، برغم انها فئة مهمة في أي عمل فني .

ولفتت خير الله الى ان فاطمة كشري في النهاية هي انسانة لها حقوق ويجب على اي شخص مسئول قادر على رعايتها وعلاجها ان يقف بجانبها، فقد قدمت الكثير من عمرها وحياتها للفن والجمهور حتى لو كانت كومبارس وليست نجمة من النجمات المهمين في الساحة الفنية في مصر .

واكدت أن هؤلاء الكومبارسات لا يتقاضون أجورًا مادية جيدة عن عملهم الفني ، برغم انهم قد يظلون لساعات طويلة في موقع التصوير حتى يتواجدون في مشهد أو اثنان في عمل سينمائي او تليفزيوني ، ويجدون صعوبة في التنقلات أيضا كلها أمورا تصعب الحياة اليومية عليهم لذلك حينما يصابون بمرض شديد لن يجدوا مايكفي لعلاجهم ورعايتهم.