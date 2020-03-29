تعد الـ 18 .. «APEX» لوساطة إعادة التأمين تتعاقد مع قناة السويس للممتلكات

تعاقدت شركة «Apex» لوساطة إعادة التأمين- مصر مع شركة قناة السويس للتأمينات العامة بغرض إسناد أعمالها إلى شركات الإعادة العالمية التى تتعامل معها خلال الأيام القليلة الماضية .

التعاقد مع 18 شركة تأمين حاليا

وقال خالد السيد العضو المنتدب لشركة ” apex” إن أبرز شركات التأمين المتعاقدة مع شركة “APEX” لوساطة إعادة التأمين- مصر شركة “أورينت” و”gig ” للتأمينات العامة و”وثاق”، والمصرية للتأمين لتكافلى ” وشركتى “المصرية الإماراتية و”اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى.

ولفت إلى أن شركته رفعت قائمة تعاقداتها بالسوق المصرية إلى 18 شركة تأمين على الممتلكات، مقابل 7 خلال العام الأول لبدء النشاط.

وبلغت الأقساط التى نجحت “APEX” فى التوسط فى إسنادها من الشركات المحلية الى شركات الإعادة قيمتها 38 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019، مقابل 12 مليون جنيه خلال العام الأسبق، بمعدل نمو تجاوز %300.

وأضاف أنه تم تحقيق 38 مليون جنيه أقساطاً مسندة لصالح شركات الإعادة العالمية المتعاقد معها جاء أعلى من المستهدف بنحو 8 ملايين جنيه.

تعرف على مفهوم نشاط الوساطة فى الإعادة

و يقوم نشاط وساطة إعادة التأمين على التوسط بين شركات التأمين بالسوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج، بهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة التى تحصل عليها شركات التأمين من الشركات العالمية التى تتعامل معها، ورفع الطاقة الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.

وأوضح خالد السيد أن ” Apex” تتعامل مع أكثر من 20 شركة إعادة تأمين، غالبيتها العظمى من التصنيف الأول FIRST CLASS”

أبرز شركات الإعادة المتعاقدة مع APEX

ومن الشركات سوق اللويدز الإنجليزى و”سويس رى” و”ميونخ رى” و”بارينتس ري” و”بريكشاير هاثاوى” لإعادة التأمين بدبى، وQBE و”كونتينتال ري” النيجيرية.

ومن المعروف أن شركة “بيركشاير هاثاواي”تقدم إعادة التامين على العقارات التجارية وضد الحوادث والمسؤولية المهنية للرعاية الصحية، وعلى الخطوط التنفيذية والمهنية، والكفالة، والسفر، والبرامج، والخسائر الناتجة عن إيقاف التأمين الطبي، وأصحاب المنازل.

وأشار إلى أن الشركة حققت معدل عائد على حقوق الملكية تجاوز %50، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بالكامل.

وأكد أن «Apex» تخطط للتوسط فى إسناد عمليات تأمينية لصالح شركات التأمين المحلية بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية 2021.