تعديل ميعاد قطار أسوان - إدفو مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد عن تعديل ميعاد قطار 753 ركاب اسوان / إدفو ليصبح ميعاد قيامه من محطة اسوان الساعة 5.55 صباحا بدلًا من 6.10 ليتناسب مع مواعيد الامتحانات الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم 28 مايو الجاري.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الهيئة ومحافظة أسوان لإتمام امتحانات الدبلومات الفنية، وسيستمر تلك المواعيد حتى الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

يُذكر أنه بدء طلاب الدبلومات الفنية أداء امتحانات التدريبات العملية والمعملية اليوم السبت الموافق الماضي، حيث تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي- تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14- 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.