تعديل موعد تخفيف الأحمال ليصبح ساعة ونصف بدلًا من ساعة

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة، أنه من الوارد تعديل مواعيد تخفيف الأحمال بالنسبة للمشتركين، والتى تصل حاليًا لساعة يوميًا وفقا لكل منطقة من الساعة 12 مساء وحتى 12 صباحا.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”المال” أن تخفيف الأحمال قد يختلف من منطقة لأخرى، نظرًا لأن بعض المناطق قد يكون فيها أماكن استراتيجية مثل الأقسام أو المستشفيات أو هيئات وأماكن حيوية.

وأعلنت صفحة أعطال بورسعيد لعملائها بأنه قد تم تعديل مواعيد الفصل لتخفيف الأحمال ليصبح فصل كل مرحلة على رأس الساعة ولمدة ساعة ونصف، بدءا من اليوم .

وأضافت الصفحة أنه ابتداء من الساعة 14:00 حتى الساعة 15:30 ) لذا وجب التنبيه والإحاطة على المواطنين بالمواعيد الجديدة.