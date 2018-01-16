تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري لارتباطات إفريقية

على المصري قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة المصري والرجاء بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، لتقام في السابعة والنصف مساء، يوم الخميس الموافق الخامس عشر من فبراير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً في الخامسة

على المصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة المصري والرجاء بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، لتقام في السابعة والنصف مساء، يوم الخميس الموافق الخامس عشر من فبراير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً في الخامسة مساء يوم الجمعة التاسع من فبراير على ستاد الجيش ببرج العرب أيضاً.

يأتي هذا التعديل لاتاحة الفرصة أمام المصري لخوض مباراتيه أمام نظيره الزامبي جرين بافلوز في الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ، حيث ستقام مباراة الذهاب أحد أيام 9 ، 10 ، 11 فبراير بمصر ، فيما تقام مباراة العودة بزامبيا أحد أيام 16 ، 17 ، 18 فبراير بزامبيا.

وفى السياق ذاته، قررت اللجنة، تقديم مباراة الرجاء وإنبي في الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز، لتقام يوم الجمعة 9 فبراير المقبل، في الساعة الثانية و45 دقيقة عصراً، بدلاً من يوم الأربعاء 14 فبراير، وإقامة مباراة الداخلية والإسماعيلي في الأسبوع الثالث والعشرين، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 9 فبراير في الساعة الثانية و45 دقيقة عصراً بدلاً من الساعة الثانية والنصف.