تعديل مواعيد قيام 8 قطارات بالوجه البحري لتوافق مواعيد الإفطار

المال - خاص: أعلن اللواء مدحت شوشة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل بعض مواعيد القطارات بالوجه البحرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم؛ بهدف التيسير على جمهور المسافرين بحث تتوافق مواعيد القطارات بعد التعديل مع مواعيد الإفطار.وأشار شوشة إلى أنه تقرر اعتبارا من أول رمضان ال

المال – خاص:

أعلن اللواء مدحت شوشة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل بعض مواعيد القطارات بالوجه البحرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم؛ بهدف التيسير على جمهور المسافرين بحث تتوافق مواعيد القطارات بعد التعديل مع مواعيد الإفطار.

وأشار شوشة إلى أنه تقرر اعتبارا من أول رمضان الموافق السبت 27/5/2017 تعديل المواعيد الخاصة بعدد 8 قطارات وهذه القطارات هى: –

1. القطار رقم 915 مكيف القاهرة / الأسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.20 يصل الأسكندرية 18.15 .

2. القطار رقم 925 مكيف القاهرة / الأسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.00 يصل الأسكندرية 20.05 .

3. القطار رقم 927 مكيف القاهرة / الأسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.10 يصل الأسكندرية 22.40 .

4. القطار رقم 931 مكيف القاهرة / الأسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.20 يصل الأسكندرية 23.25 .

5. القطار رقم 928 مكيف الأسكندرية / القاهرة يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 16.00 يصل القاهرة 18.40 .

6. القطار رقم 926 مكيف الأسكندرية / القاهرة يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 19.45 يصل القاهرة 22.15 .

7. القطار رقم 959 مكيف القاهرة / الإسماعيلية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.15 يصل الإسماعلية 20.05 .

8. القطار رقم 1915 مكيف القاهرة / المنصورة يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.10 يصل المنصورة 17.25 .

وأكد شوشة أنه اعتبارا من يوم الأحد 25/6/2017 ومع إنتهاء الشهر الكريم يتم عودة هذه القطارات إلى موعيدها الأصلية وفقاً لجداول التشغيل المقررة بالهيئة.