تعديل مواعيد عمل منافذ شركات المحمول بعد قرار حظر التحرك

السيناريو الأقرب من العاشرة صباحا حتى الرابعة على أقصى تقدير

كشف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول عن تعديل مواعيد فتح متاجر المشغلين الأربعة، بعد قرار رئيس الوزراء اليوم تطبيق حظر التحرك على الطرق بداية من غد.

وقال المصدر لـ “المال” إن السيناريو الأقرب هو فتح أبواب المتاجر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرا على أقصى تقدير.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين .

إلى جانب إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص ، وغلق كافة المحال التجارية والخدمية والمولات من الساعة الخامسة مساء حتي السادسة صباح اليوم التالي والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وكشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد مستخدمى المحمول فى مصر بنسبة 2.4% بنهاية عام 2019 ، ليبلغ إجمالى عدد المستخدمين 95.34 مليون.

وقالت «الاتصالات» إن سوق الاتصالات خلال العام الماضى جذبت حوالى 1.5 مليون خط جديد، موضحة أن شركة « فودافون » احتفظت بصدارة السوق بإجمالي عدد مشتركين نحو 40.4 مليون بنهاية ديسمبر بزيادة بنحو 162 ألف مشترك مقارنة بـ39.9 مليون فى ديسمبر 2018 ، وبلغت حصتها السوقية من سوق المحمول بنهاية العام نحو 42% من إجمالى السوق.

فيما جاءت شركة «أورنج » فى المركز الثانى من حيث عدد المشتركين ، حيث بلغ عدد مستخدمى شبكاتها حوالى 28.1 مليون مشترك بنهاية 2019، بتراجع في عدد المشتركين 1.5 مليون مشترك ، مستحوذة على 29.5% من سوق الاتصالات ، وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت شركة« اتصالات مصر» في المركز الثالث بنحو عدد مشتركين 19.8 مليون بنهاية ديسمبر مع معدل زيادة طفيف في عدد المستخدمين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى .

ولم يتم إدراج عدد مشتركى شبكة المحمول الرابعة المصرية للاتصالات «WE» بمؤشرات الوزارة حتى الآن ، غير أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الشركة أشارت إلى أن عدد مشتركيها بلغ 4.2 مليون .