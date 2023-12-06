تعديل مواعيد بعض القطارات على خط «القاهرة/ الأقصر» و«الواسطى/ الفيوم»

تعلن هيئة السكك الحديدية عن تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط “القاهرة / الأقصر” و “الواسطى / الفيوم” اعتبارا من 8 ديسمبر الجاري.
يتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 و تعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نـجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقةانطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب.
كذلك تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 وقطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطى / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05 .
وقطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطى ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 وقطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة .