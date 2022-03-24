نقل وملاحة

تعديل مواعيد الخط الثالث للمترو بمناسبة مباراة المنتخب المصري

تقليل زمن التقاطر بين العربات من 6.5 إلى 5.5 دقيقة
مدحت إسماعيل 6:45 م, الخميس, 24 مارس 22 6:45 م, الخميس, 24 مارس 22

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أعلنت شركة “آر. إيه. تي. بي” ديف للنقل كايرو عن تعديل ساعات عمل محطات الخط الأخضر للمترو – الخط الثالثا – لتبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الواحدة صباحًا.

كما تم تقليل زمن التقاطر بين العربات من 6.5 إلى 5.5 دقيقة، وذلك لتقليل ازدحام المحطات المؤدية إلى استاد القاهرة تزامنًا مع موعد مباراة المنتخب المصري الوطني لكرة القدم أمام منتخب السنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

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وأشارت الشركة ان تعديل المواعيد يأتي تزامنًا مع الظروف الخاصة بإقامة المباراة التي ينتظرها ملايين الجماهير من عشاق كرة القدم المصرية.

وخاصة الجماهير الحريصة على حضور المباراة في الاستاد، موضحا ان ما تقوم به الشركة يأتي ضمن الاستعدادات الخاصة والطارئة بالمباراة، على تعود المواعيد الى طبيعتها عقب انتهاء المباراة.

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بقلم مدحت إسماعيل

صحفي إقتصادي – رئيس قسم النقل في جريدة المال وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

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