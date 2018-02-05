تعديل مرتقب فى شكل تذاكر القطارات لصالح قطاع التأمين

الشاذلى جمعة :
تدرس هيئة السكك الحديدية تعديل شكل تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة بما يصب فى مصلحة المواطنين و زيادة الوعى التأمينى لصالح قطاع التأمين .
كشف سيد سالم رئيس الهيئة أن التعديل الجديد سيكون عبر إضافة معلومات خلف التذكرة عن تمتع راكبى القطارات بتغطية تامينية ضد مخاطر الحوادث التى تتعرض لها تلك القطارات و تغطية أخطار الوفاة و العجز الكلى المستديم بمبلغ 30 الف جنيه و جزء من المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم .
و برر سالم التعديل بأنه يهدف لتوعية المواطنين بحقوقهم و توافر تغطيات تأمينية خاصة بهم و يستفيد منها الراكب فى حالة اصابته بعجز كلى أو جزئى مستديم بالتوجه لمجمعة تأمين حوادث قطارات السكك الحديدة و وحدات مترو الأنفاق كما يمكن للورثة فى حالة وفاة الراكب اللجوء للمجمعة و الحصول على تعويض يساعدهم ماديا .
وأوضح أن كثير من الركاب لا يعرفون بوجود هذه التغطية التأمينية مشيرا إلى أن تعديل شكل التذكرة سيساهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى .