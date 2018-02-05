تأميـــن

تعديل مرتقب فى شكل تذاكر القطارات لصالح قطاع التأمين

الشاذلى جمعة :تدرس هيئة السكك الحديدية تعديل شكل تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة بما يصب فى مصلحة المواطنين و زيادة الوعى التأمينى لصالح قطاع التأمين .كشف سيد سالم رئيس الهيئة أن التعديل الجديد سيكون عبر إضافة معلومات خلف التذكرة عن تمتع راكبى القطارات بتغطية تامينية ضد مخاطر الح
9:33 م, الأثنين, 5 فبراير 18 9:33 م, الأثنين, 5 فبراير 18

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الشاذلى جمعة :

تدرس هيئة السكك الحديدية تعديل شكل تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة بما يصب فى مصلحة المواطنين و زيادة الوعى التأمينى لصالح قطاع التأمين .

كشف سيد سالم رئيس الهيئة أن التعديل الجديد سيكون عبر إضافة معلومات خلف التذكرة عن تمتع راكبى القطارات بتغطية تامينية ضد مخاطر الحوادث التى تتعرض لها تلك القطارات و تغطية أخطار الوفاة و العجز الكلى المستديم بمبلغ 30 الف جنيه و جزء من المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم .

و برر سالم التعديل بأنه يهدف لتوعية المواطنين بحقوقهم و توافر تغطيات تأمينية خاصة بهم و يستفيد منها الراكب فى حالة اصابته بعجز كلى أو جزئى مستديم بالتوجه لمجمعة تأمين حوادث قطارات السكك الحديدة و وحدات مترو الأنفاق كما يمكن للورثة فى حالة وفاة الراكب اللجوء للمجمعة و الحصول على تعويض يساعدهم ماديا .

وأوضح أن كثير من الركاب لا يعرفون بوجود هذه التغطية التأمينية مشيرا إلى أن تعديل شكل التذكرة سيساهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى .

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