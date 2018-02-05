تعديل مرتقب فى شكل تذاكر القطارات لصالح قطاع التأمين

الشاذلى جمعة :تدرس هيئة السكك الحديدية تعديل شكل تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة بما يصب فى مصلحة المواطنين و زيادة الوعى التأمينى لصالح قطاع التأمين .كشف سيد سالم رئيس الهيئة أن التعديل الجديد سيكون عبر إضافة معلومات خلف التذكرة عن تمتع راكبى القطارات بتغطية تامينية ضد مخاطر الح

الشاذلى جمعة :

تدرس هيئة السكك الحديدية تعديل شكل تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة بما يصب فى مصلحة المواطنين و زيادة الوعى التأمينى لصالح قطاع التأمين .

كشف سيد سالم رئيس الهيئة أن التعديل الجديد سيكون عبر إضافة معلومات خلف التذكرة عن تمتع راكبى القطارات بتغطية تامينية ضد مخاطر الحوادث التى تتعرض لها تلك القطارات و تغطية أخطار الوفاة و العجز الكلى المستديم بمبلغ 30 الف جنيه و جزء من المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم .

و برر سالم التعديل بأنه يهدف لتوعية المواطنين بحقوقهم و توافر تغطيات تأمينية خاصة بهم و يستفيد منها الراكب فى حالة اصابته بعجز كلى أو جزئى مستديم بالتوجه لمجمعة تأمين حوادث قطارات السكك الحديدة و وحدات مترو الأنفاق كما يمكن للورثة فى حالة وفاة الراكب اللجوء للمجمعة و الحصول على تعويض يساعدهم ماديا .

وأوضح أن كثير من الركاب لا يعرفون بوجود هذه التغطية التأمينية مشيرا إلى أن تعديل شكل التذكرة سيساهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى .