تعديل شروط الترشح لشعب الغرف التجارية لبقالي التموين والمخابز البلدية بالإسكندرية

تقرر إجراء تعديلات جديدة لشروط الترشح لانتخابات بعض الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، والتي تشهد منافسات ساخنة.

واختصت التعديلات الجديدة – والتي جاءت بأمر إداري من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية – نشاط شعبتي البقالة والعطارة والمخابز.

وأكد حازم المنوفي، نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية ، وأحد المترشحين فى الانتخابات، أن التعديلات الجديدة تتضمن تقديم خطاب يفيد سريان النشاط موضح به اسم العضو من مكتب التموين التابع له.

وأضاف المنوفي لـ ”المال” أن ذلك المطلب يُضاف إلى المستندات المطلوبة، والتى تم تعديلها مؤخراً، وفوجئ بتلك التعديلات عدد من المرشحين، وأعقبها تمديد فترة التقدم بأوراق المرشحين حتى نهاية ديسمبر الجاري بدلاً من يوم 19، بهدف مساعدة المترشحين فى استكمال الأوراق الإضافية.

وتابع المنوفي، إن هذه التعديلات تختلف عما كان من المقرر سابقا عند فتح باب الترشح، وتم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن بعض المرشحين جهزوا الأوراق وفوحئوا بتعديل تلك الشروط عند السفر لتقديم الأوراق المطلوبة، والتى قد أضيف إليها سابقاً شهادة عدم إفلاس من المحكمة الاقتصادية المختصة، وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها .

ولفت إلى أن عدد الجمعية العمومية من المسجلين بشعبة البقالة والعطارة يزيد عن ٤٧٩ ولأول مرة يصل هذا العدد الكبير منذ إنشاء الشعبة العامة للبقالة، ولا يزال باقى عدة أيام لغلق باب الاشتراك بالجمعية العمومية والترشح لانتخابات مجلس الإدارة.