نقل وملاحة

تعديل جدول إبحار العبارة الرياض لتعمل من الغردقة بدلا من سفاجا خلال نوفمبر (مستند)

قررت شركة القاهرة للعبارات تعديل جدول ابحار العبارة الرياض خلال الشهر الجاري
السيد فؤاد 12:19 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20 12:19 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

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أعلنت شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات وزارة النقل ” بأنه سيتم تشغيل العبارة الرياض على الخط الملاحي ضبا – الغردقة – ضبا اعتبارا من الاربعاء المقبل وحتى 25 نوفمبر المقبل.

وأشارت الشركة في منشور لها وصادر عن المدير التنفيذي للشركة فريد خالد الدعيجي، أن هذا الإجراء يأتي كبديل لعمل العبارة على الخط ضبا – سفاحا – ضبا، وذلك نظرا لظروف الصيانة التي تقوم بها الشركة.

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وكانت قد أعلنت شركة القاهرة للعبارات نهاية أكتوبر الماضي عن جدول تشغيل رحلات اللنش السريع من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي لشهر نوفمبر وذلك يوم الثلاثاء إبحار فجر الأربعاء من كل أسبوع.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساري غير منتهى وصوره من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصوره من تصريح العمل وشهاده تحليل الكورونا تكون سارية لمدة ٧٢ ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.
اما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة إللى أخدتها من ميناء الدخول وصورة من شهاده المخالفات وتكون سارية لمده ١٥ يوم من التاريخ للسفر.

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يذكر ان شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تـم إنشاءهـا في 4/1/2009 وهي شركة تدير العبارتـان السريعتـان (القاهرة و الرياض) اللتان تعملان بموانئ البحر الأحمر.

منشور شركة القاهرة للعبارات بشأن تعديل ابحار العبارة الرياض
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بقلم السيد فؤاد

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