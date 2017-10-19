تعديل تشريعي مرتقب للمادة 341 عقوبات لوقف حبس الغارمات

ياسمين فواز صرحت نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، بأن التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، يضع التوصيات التي خرجت عن منتدى "الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار" بين يدي الرئاسة والحكومة، بعد رد الفعل القوي الذي تلى الفعاليات.…

ياسمين فواز

صرحت نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، بأن التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، يضع التوصيات التي خرجت عن منتدى “الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار” بين يدي الرئاسة والحكومة، بعد رد الفعل القوي الذي تلى الفعاليات.

كان المنتدى شهد حضور وتوقيع 25 جمعية ومؤسسة أهلية وأكثر من 20 شخصية عامة، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور إبراهيم حجازي.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحضور انتهوا إلى إعداد تعديل تشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات للعرض على البرلمان، لأنها السبب في سجن السيدات الفقيرات أو الغارمات، والتي توقع عليها السيدات على بياض، نظير ثلاجة أو غسالة أو جهاز لتزويج ابنتها.

وشددت على أن هذه المادة تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر، لافتة إلى أن التحالف توصل إلى صياغة مشروع قانون سيتم الدفع به، مؤكدة أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانونى مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها.

وطالبت باستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، لافتة إلى أن تكلفة إعالة السجين على الدولة باهظة خاصة مع تزايد عدد السجناء المطرد، موضحة أن فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للسجين أو السجينة على عمل من أعمال الخدمة العامة فى النظافة أو المستشفيات العامة أو الأشغال اليدوية التى تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة.

وأكد الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، إنه ينتظر من الرئاسة أن تتبنى فوراً مشروع «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» الذي أطلقته الكاتبة والأدبية نوال مصطفى، الإثنين 16 أكتوبر، في اجتماع الذي عقد بأحد فنادق القاهرة.

وأضاف أن السجون يوجد بها 30 ألف غارمة من ضحايا الفقر وظلم التجار، لافتًا إلى أن الدولة العميقة هي المسيطرة على إصدار أي قانون، وطالب بالدعم الرئاسي للمبادرة لدعم الغارمات وضحايا الفقر.