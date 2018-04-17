تعديل تشريعى مرتقب يسمح بخفض غرامات المتأخرات الضريبية

■ 45 مليارًا حصيلة مستهدفة للجمارك.. و3.82 مليار زيادة فى إيرادات «السجائر والتبغ» ■ 5.9 مليار اعتمادات لهيئة «المحطات النووية» لأول مرة.. و1.69 مليار للمتحف الكبير ياسمين فواز كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018

■ 45 مليارًا حصيلة مستهدفة للجمارك.. و3.82 مليار زيادة فى إيرادات «السجائر والتبغ»

■ 5.9 مليار اعتمادات لهيئة «المحطات النووية» لأول مرة.. و1.69 مليار للمتحف الكبير



ياسمين فواز



كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 عن عزم الحكومة تعديل قانون الضرائب بما يسمح بخفض غرامات التأخير لحل كثير من المنازعات الضريبية، وسرعة تحصيل المتأخرات.

يأتى ذلك بالإضافة إلى دراسة تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية الحالية، فضلا عن الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يساهم فى توحيد الإجراءات التى يتم التعامل بها مع الممولين.

وذكر البيان -حصلت «المال» على نسخة منه- أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب العقارية بنحو %55 خلال العام الجديد إلى 5.4 مليار تمثل %0.1 من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع الحصيلة الجمركية بنحو %18.5 إلى 45 مليار جنيه.

كما تدرس الحكومة – ضمن الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على المدى المتوسط – وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة آثارها المالية على الخزانة العامة.

وحسب البيان تتوقع الحكومة سداد قروض محلية بقيمة 243.742 مليار جنيه على مدار السنة الجديدة ارتفاعا من 232.95 مليار، وتراجع التزامات القروض الأجنبية إلى 32.3 مليار مقابل 33.295 مليار متوقعة العام الجارى.

ولفت البيان المالى إلى تخصيص 24.62 مليار جنيه مساهمات فى هيئات اقتصادية، استحوذت على معظمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بواقع 5.981 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخها، فى إشارة إلى بدء العمليات الإنشائية لمحطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى 1.69 مليار لصالح المتحف المصرى الكبير الجارى إنشاؤه.

وقدر البيان المالى الضرائب المتوقعة على السجائر والتبع بزيادة بنحو 3،82 مليار جنيه، لتسجل بنهاية العام المالى الجديد 58.524 مليار مقابل 54.7 مليار متوقعة العام الجارى.

وكشفت الحكومة عن تحقيق وفر بقيمة 75 مليار جنيه نتيجة تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج خفض دعم المواد البترولية، عبر إقرار زيادة فى الأسعار بمتوسط %55.

ورغم عدم تخصيص مبالغ لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى بالموازنة، من الخزانة العامة، أشار البيان إلى إدراج اعتمادات تصل لنحو 3 مليارات جنيه تمثل ما تتحمله الدولة من دعم محدودى الدخل المستفيدين من هذا البرنامج، على أن يتم التمويل من خلال فائض هيئة المجتمعات العمرانية.

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد عرض البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب الأحد الماضى، وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تعليقا على البيان، أن المشكلة الحقيقية فى الموازنة الجديدة تكمن فى ارتفاع فاتورة فوائد الدين بشكل كبير.

وأكد عمر أن خدمة فوائد الدين على القروض فى موازنة 2018 /2019 يمثل «كارثة» داخل الموازنة الجديدة، مضيفا أن نسبة الدين نفسها فى انخفاض ولكن الفوائد مرتفعة.

وسجلت فوائد الديون بموازنة العام الجديد قفزة كبيرة إلى 541،3 مليار جنيه، ارتفاعًا من 437.9 مليار متوقعة فى العام المالى الجارى.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«المال»، إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير المالية لبحث كيفية تقليص المبالغ المتوقع سدادها مقابل فوائد الديون، كما تشكك عمر فى تقديرات الحكومة عن متوسط سعر برميل البترول، عند 67 دولارًا، مشيرًا إلى أن التنبؤات العالمية تؤكد ارتفاع الأسعار عن هذا المستوى خلال 2018.

من ناحيتها، قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع الموازنة بشكل مفصل الأسبوع المقبل.

ويشير البيان المالى للموازنة إلى قفزة فى بند سداد القروض لمصادر أخرى، ضمن التمويلات التى تحصل عليها الحكومة، لتصل إلى 104.235 مليار جنيه مقابل 50.8 مليار متوقعة العام الجارى.