تعديل النوبتجيات بميناء الإسكندرية بما يناسب قرار حظر التحرك على الطرق

اعلنت هيئة ميناء الاسكندرية أنها لن تغلق ابوابها أمام المتعاملين وسيتم تعديل النوبتجيات بما يتماشى مع قرار الحظر

أكد الدكتور رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية ، أن الميناء مرفق استراتيجى يعمل على مدار الساعة بنظام النوبتجيات ، ولن يتم غلق أبوابه أمام المتعاملين معه .

وأوضح أنه من المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة تعديل النوبتجيات بما يتناسب مع قرار الحظر، مؤكدا أن الموانئ بوابة البلاد لكل السلع خلال الفترة الراهنة .

من ناحية أخرى لم تصدر حتى الآن هيئة الميناء قراراتها أو تعليماتها بما يتمشى مع المستجدات الجديدة بعد صدور القرارات الخاصة بحظر التجوال والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بإحدى شركات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية أنه من المتوقع عدم إستقبال الميناء لأية سيارات أو شاحنات من السابعة مساء ، حيث سيكون العمل مقتصرا على شحن وتفريغ البضائع من السفن إلى المخازن والساحات التخزينية فقط.

مطالب بانتظار الشاحنات محملة داخل الميناء ليلا

وأوضح أنه يتم تدبير الوجبات للعاملين بالشركات والميناء ليلا تطبيقا لقرار حظر التجوال ، متوقعا مزيدا من التكدس للشاحنات نهارا لاقتصار أعمال النقل داخل البلاد تلك الساعات.

وطالب المصدر صدور هيئة الميناء بإمكانية إنتظار الشاحنات محملة ليلا داخلها على أن تتحرك نهارا، خاصة أن هيئة الميناء تحظر الانتظار داخلها، حتى لا تضطر الشاحنات للإنتظار خارجها.

من ناحية أخرى استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية سفينتين مؤخرا بالفحم والتي انتهت خلال الساعات الأخيرة من تفريغ كامل طاقتها.

سفينة بحمولة 40 ألف طن فحم لصالح ميدكوم أسوان للأسمنت

وكانت تحمل السفينة الأولى حمولة 40 ألف طن فحم والتي تعد قادمة من روسيا لصالح شركة ميدكوم أسوان للأسمنت، وقامت شركة كلاركسون شيبنج إيجنسي للتوكيلات الملاحية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالسفينة.

سفينة بحمولة 17 ألف طن فحم لصالح الوطنية للأسمنت

كما استقبلت ميناء الدخيلة سفينة أخرى لنفس الخط الملاحى من روسيا ، وقامت شركة كلاركسون شيبنج ايجنسي بإنهاء إجراءاتها والتي كانت بحمولة تصل الى 17 ألف طن والتي كانت قادمة لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف .