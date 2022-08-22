تعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق 2022.. تعرف على الخطوات

يبحث الكثير من الطلاب عبر محركات البحث على الإنترنت عن كيفية تعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق 2022 ، وتسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهاية الأسبوع الجاري، الستار على تنسيق المرحلة الثانية 2022 بإعلان نتيجة القبول بها، على أن تبدأ الوزارة في تحديد موعد فتح تنسيق تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

بوابة «المال نيوز» تستعرض تعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق 2022 وخطوات تعديل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب.

تعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق 2022

وعن كيفية تعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق 2022، لا يمكن للطالب تعديل رغباته بعد ظهور النتيجة والإعلان عنها مباشرة إلا في حالة التعديل من خلال مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات التي تتيحها الوزارة وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ولطلاب المرحلتين الأولى والثانية معاً وطلاب الثالثة.

خطوات تعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق 2022

يدخل الطالب لموقع التنسيق والدخول لأيقونة تقليل الاغتراب.

يدخل الطالب البيانات الخاصة المدونة على استمارة النجاح وتتمثل في رقم الجلوس والرقم السري.

يبدأ الطالب في التعامل مع رغباته التي جاءت له وتم ترشيحه لها، ومن ثم يختار الكلية التي يرغب في التحويل إليها أو التحويل منها وفقاً لقواعد و ضوابط عمل التنسيق.

في أسفل القائمة يجد الطالب مربع مكتوب عليه «تعديل الرغبات» ثم الضغط على التعديل.