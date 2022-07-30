تعديل الحركة المرورية إلى اتجاه واحد بشارع أحمد كامل في الجيزة (صور)

قررت محافظة الجيزة تعديل الحركة المرورية بشارع أحمد كامل ليكون اتجاه واحد للقادم من شارع الملك فيصل بإتجاه شارع الهرم.

وأوضحت في بيان، بأن ما تم بناء علي توجيهات اللواء المحافظ أحمد راشد محافظ وفي ضوء الأعمال الجارية بمشروع مترو الـنفاق الخط الرابع محطة المساحة بشارع الهرم”.

وأضافت : “يواصل حى العمرانية جهوده اليوم السبت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وذلك بتعديل حركة المركبات بشارع أحمد كامل ليصبح اتجاه واحد للقادم من شارع الملك فيصل في اتجاه شارع الأهرام”.

وأوضحت أن ذلك يتم بمتابعة من محمد نور الدين سكرتير مساعد و سمير عويضه رئيس حى العمرانية وكافه الإدارات المعنية بالحي.