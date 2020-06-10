تعديل التقسيم الداخلي .. أحد تحركات هيئة المعارض للحد من خسائر كورونا

عدم تفعيل بنك الاستثمار قرار مبادلة أرض المعارض مقابل مديونية الهيئة لدى البنوك والبالغة نحو 700 مليون جنيه

استعرضت هيئة المعارض والمؤتمرات أمام اللجنة الاقتصادية في البرلمان خطتها للحد من الخسائر الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي ترتكز على تعديل التقسيم الداخلى للمعارض لمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى للحد من انتقال الفيروس.

وأكد اللواء سامى يونس، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، أن أنشطة المعارض والمؤتمرات توقفت منذ مارس الماضى وحتى الآن، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 2020/2021 ، ومطالبة أعضاء اللجنة للهيئة بمواكبة التطورات الحالية من انتشار عقد المؤتمرات والاجتماعات إلكترونيا.

وأضاف رئيس الهيئة أن تداعيات الفيروس بدأت تظهر أيضا على الربعين الأول والثانى من العام المالى الجديد 2020/2021عقب سحب منظمو المعارض المقدمات المالية التي سبق وأن سددوها للهيئة، لعدم قدرتهم على إقناع العارضون بالمشاركة في المعارض في ظل الظروف الراهنة.

وأشار رئيس هيئة المعارض إلى قيام الهيئة بتعديل التقسيم الداخلى للمعارض لمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى للحد من انتقال الفيروس كأحد إجراءات مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأوضاع المالية للهيئة بسبب كورونا.

وكشف رئيس هيئة المعارض عن عدم تفعيل بنك الاستثمار القومى قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادلة أرض المعارض البالغ مساحتها 101 فدان مقابل مديونية الهيئة لدى البنوك والبالغة نحو 700 مليون جنيه.

وأكد أن البنك مستمر في احتساب الفوائد الخاصة بتلك الديون وغرامات التأخير وملاحقة الهيئة قضائيا.