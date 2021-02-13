تعديل أسعار المنتجات وراء تراجع مصر لصناعة الكيماويات

قالت بنوك استثمار إن ضعف نتائج شركة مصر لصناعة الكيماويات فى الربع الثانى من العام المالى الجاري، جاء بشكل معتدل، مرجعين ذلك بشكل أساسى إلى تعديل أسعار الشركة لمنتجاتها.

وشهدت إيرادات، وصافى أرباح مصر لصناعة الكيماويات تراجعا %4 فى الربع الثانى من العام المالى الحالى على أساس ربع سنوى (أكتوبر – ديسمبر 2020)، ليسجل صافى الأرباح 40 مليون جنيه، والإيرادات 122 مليون جنيه.

وحلل بنك استثمار «برايم» نتائج الشركة على أساس ربع ونصف سنوى، موضحا أن نتائج الشركة رغم تراجعها بشكل طفيف بالربع الثانى من العام المالى الجارى إلا أنها جاءت معتدلة على أساس ربع سنوي، مرجعا ذلك إلى تصحيح أسعار بيع منتجاتها خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد النصف الأول من العام المالى الحالي، قال بنك الاستثمار، فى تقرير حديث له إن أداء الشركة مثير للإعجاب فى ظل تحقيقها صافى أرباح 82 مليون جنيه، مقارنة مع 14 مليون فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق، بدعم من التحسن الهائل فى هامش الربح.

وأوضح أن هامش ربح الشركة سجل %48.9 فى النصف الثانى من العام المالى الجاري، مقابل %28.4 فى الفترة المناظرة.

وقال بنك الاستثمار إن مركز الشركة المالى مازال قويَا، ولاتزال قائمة مركزها المالى فى حالة جيدة، ومليئة بالنقدية ما يعادل %27 من إجمالى القيمة السوقية، كما تظل احتياجاتها من رأس المال العامل بسيطة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثانى من العام المالى بلغ رأس المال العامل %11 من نسبة الإيرادات السنوية، مقابل %9 منذ الربع الأول من العام المالى 2018 – 2019.

ويرى بنك الاستثمار أن «مصر لصناعة الكيماويات» لايزال أمامها فرصة لتخطى تقديرات أرباحه، لافتا إلى أن الانخفاض المتتالى فى الأرباح يمثل أمرا متوقعا.

توقعات بأداء جيد بدعم من الطلب على المنظفات خلال الموجة الثانية لكورونا

وأشار إلى أن متوسط الأرباح الشهرية للشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، بلغ 14 مليون جنيه، مرجحا أن تحقق الشركة 141 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالى الحالي، مشيراً إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد ترفع أرباح الشركة إلى 155 مليون جنيه.

برايم: الشركة تتمتع بمركز مالى قوي

وحافظ برايم على تصنيفه لسهم الشركة بزيادة الوزن النسبي، والسعر المستهدف عند 13.9 جنيه للسهم لمدة 12 شهر.

بينما قال بنك استثمار النعيم إن إيرادات الشركة خلال الربع الثانى التى بلغت 122 مليون جنيه، جاءت أعلى من تقديراته البالغة 108 ملايين جنيه.

نعيم: نوصى بالشراء

وأشار بنك الاستثمار إلى تراجع أسعار منتجات الشركة ليصل متوسط سعر الصودا الكاوية إلى 253 دولاراً للطن بالربع الثانى من العام المالى الحالي، مقابل 281 دولاراً للطن بالربع الأول، وفى المقابل ارتفع متوسط سعر الكلور %4 بالربع الثاني.

وأشار بنك الاستثمار إلى أن معدلات ربحية الشركة ستواصل أداءها القوى بدعم من زيادة الطلب على المنظفات والمطهرات بعد ظهور جائحة كورونا.

وتوقع بنك الاستثمار أن تهبط معدلات ربحية الشركة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي، نظرا لانخفاض حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 15 و %20 على أساس ربع سنوي، فى ظل توقعات انخفاض الطلب خلال الربع الأول من العام.

وفى المقابل يرى بنك الاستثمار زيادة فى حجم الصادرات نتيجة اختراق الشركة أسواق إفريقية لم يسبق لها الدخول فيها.

وقال بنك الاستثمار إنه يواصل توصيته بشراء سهم الشركة بسعر مستهدف 14.74 جنيه، ولازال يُتداول بأقل من قيمته الفعلية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر لصناعة الكيماويات بواقع %53.18 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و %16.38 لبنك مصر، و %7.7 لوجدى قلته ميخائيل، الباقى للتداول الحر