تعديلات قانون تفضيل المنتج المحلي طوق نجاه مصانع السيارات

علام: تخصيص جهة منفصلة لتولى أعمال اعتماد المواصفات للحد من الاستيراد مرسي: تفعيل نظام "pour point" بآلية المناقصات والمزايدات كتب - أحمد عوض: أكد عدد من خبراء السيارات، أن إجراء تعديلات على قانون رقم 5 لسنة 2015 - الخاص بتفضيل المنتجات المحلية، خطوط جيدة بالنسبة للقائمين على صناعة المركبات من خلا

علام: تخصيص جهة منفصلة لتولى أعمال اعتماد المواصفات للحد من الاستيراد

مرسي: تفعيل نظام “pour point” بآلية المناقصات والمزايدات

كتب – أحمد عوض:



أكد عدد من خبراء السيارات، أن إجراء تعديلات على قانون رقم 5 لسنة 2015 – الخاص بتفضيل المنتجات المحلية، خطوط جيدة بالنسبة للقائمين على صناعة المركبات من خلال اعتماد منتجاتهم من جانب الهيئات الحكومية وشركات قطاع اﻷعمال، موضحين أن صناعة السيارات كانت مهددة باﻷنهيار في ظل اتباع الممارسات الناتجة عن اعتماد العديد تلك الهيئات شراء الماركات المستوردة وعزوفهم عن المحلية.

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مطلع الشهر الحالى، إنه تم إجراء تعديلات على قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية عبر إلزام الشركات التابعة للجهات الحكومية بتنفيذ القانون عند إجراء الصفقات الخاصة بها، موضحا أن مشروع القانون قد تم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته النهائية قبل إصدارة.

وطالبوا ضرورة تخصيص جهة منفصلة غير تابعة للجهات الحكومية أو شركات قطاع اﻷعمال؛ بهدف توليها أعمال اعتماد المواصفات والمعايير الفنية للسيارات والحد من اﻷستيراد، ، فضلا عن منح شرائح سيارات الركوب والنقل الدعم الكامل لتعميق المكون المحلى على غرار التقدم الصناعى بقطاع الأتوبيسات ومدى تنافسيتة بمختلف اﻷسواق العالمية.

وأكد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن صناعة السيارات كانت مهددة باﻷنهيار تماما في ظل اتباع الممارسات الناتجة عن معظم الجهات الحكومية وشركات قطاع اﻷعمال من خلال اعتمادها على تفضيل شراء السيارات المستوردة ووضع المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بآلية طرح والمزايدات والمناقصات لتوريد السيارات، التي تتطابق مع المستوردة دون توافرها بالمحلية.

وأضاف أن التعديلات التى ستدخل على القانون ستدفع مصانع السيارات على تصنيع مختلف شرائح السيارات؛ فى ظل الحماية التي سيمنعها لهم ولتلبية السوق المحلية، مطالبا بضرورة تخصيص جهة منفصلة تتولى اعتماد المواصفات والمعايير لكافة الهيئات للحد عن الاستيراد وهو ما سينعكس على زيادة فرص تنافسية المنتج المحلي بالسوق.

وطالب سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة العالمية لصناعة السيارات “هاشم باص”، المتخصصة فى تجميع أتوبيسات شيفروليه، ضرورة إدراج نظام “pour point” فى طرح المناقصات والمزايدات بالنسبة للسيارات بمختلف أنواعها؛ بهدف احتساب معايير الشركات المستهدفة لتصدير منتجاتها للسوق المحلية من حيث “جودة منتج، بلد المنشأ، موعد التسليم، أسعار” موضحا أن مشروع الترسية سيتم بعد تمكنها من اﻷستحواذ على أعلى نسب المعايير.

وأشار إلى أن نظام الـ “pour point” هو المتعارف عليه دوليا فى ادارة طرح المناقصات والمزايدات بالنسبة لقطاع السيارات ؛بهدف ارتقاء الجودة والمواصفات الفنية بالنسبة للمنتجات المصدرة لها، مضيفا أن مشروع تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى سيساهم القضاء على الممارسات الغير قانونية بتوريد منتجات منخفضة بالمعايير والمواصفات.

كما طالب مدير عام مصانع “هاشم – باص”، ضرورة تقديم تقارير شهرية من جانب الهيئات الحكومية وقطاع اﻷعمال للوقوف على أداء السيارات التابعة لها من أعطالها ومدي توافر قطع الغيار وأسعارها؛ مما سيساهم فى ارتقاء تحديد الماركات التى سيتم التعامل معها بشرائها خلال الفترات المقبلة.

وأوضح على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن حجم السيارات المستوردة التى تتبع الجهات الحكومية وشركات قطاع اﻷعمال تستحوذ على 60% من إجمالي السيارات الخاصة بها؛ نتيجة اعتمادها على تلك الشريحة من السيارات وعزوفها علي اقتناء المحلية، اﻷمر الذي انعكس على معدلات نمو الصناعة المحلية بالتراجع خلال الفترة الماضية.

وتابع: أن اﻷجراءات المرتقب إدخالها بقانون تفضيل المنتج المحلى ستعزز من نمو صناعة السيارات ومكوناتها، فضلا عن دخول مصنعين جدد بالسوق، مطالبا بضرورة منح القائمين على صناعة شرائح سيارات الركوب والنقل الدعم الكامل لتعميق المكون المحلى والوصول إلى مستويات صناعة اﻷتوبيسات ومدى تنافسيتها بمختلف اﻷسواق العالمية.