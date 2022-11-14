تعديلات قانون الاستثمار.. رئيس مجلس الشيوخ يعلق علي الحوافز النقدية

القى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس “بشأن “موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ، جاء نص الكلمة كالآتي:

وقال رئيس مجلس الشيوخ بالامس ، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديلات قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017.



وأثناء المناقشات، رأى بعض السادة النواب أن الحوافز المقترحة، والتى يشملها مشروع القانون المشار إليه،

مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، وعليه فقد طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع إستراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.

ومن حسن الطالع، أن تقدم ياسر زكى،

عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان “الاستثمار الأجنبى المباشر – المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى” والتى تأتى متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.



وإذ تعد تلك الدراسة بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى، على السادة أعضاء المجلس- عامة، والسادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً،

الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً،

بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.



وعليه، فقد أحيلت الدراسة المشار إليها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: “الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة”، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.