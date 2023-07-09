تعديلات قانون الاستثمار.. رئيس النواب: خطوة عظيمة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين

ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشروع تعديلات قانون الاستثمار ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وقال رئيس مجلس النواب :” قد دعوت في حينه اللجنة النوعية المختصة في مجلس النواب ، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة “.

وتوجه جبالي بالشكر إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء – والذى وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية، و النائب محمد السلاب (وكيل لجنة الصناعة) لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وتابع :”بالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات”.

حنفي جبالي: تعديلات قانون الاستثمار تعد امتدادا لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل

وأضاف رئيس مجلس النواب :” بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو الماضى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر”.

وتابع :” المشروع يعد امتدادا لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية”.



وتوجه حنفي جبالي بالشكر بخالص الشكر إلي النائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية) على جهوده المضنية في هذا الشأن والتي كان لها أثر في تعديل بعض نصوص المشروع، متوجها بالشكر للنائب المقرر محمد على عبد الحميد (وكيل اللجنة)، النواب أعضاء اللجنة وكل من حرص على المشاركة في اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة على حضراتكم.”