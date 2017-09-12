تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

خاص أعلنت وزارة البيئة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانونها. وقالت الوزارة في بيان إنه " تبين أن هناك ضرورة ملحة لإدخال بعض التعديلات على تلك اللائحة لسد الثغرات التي تكشف عنها الواقع العملي وتلافي أوجه القصور فيها، ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أف

خاص

أعلنت وزارة البيئة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانونها.

وقالت الوزارة في بيان إنه ” تبين أن هناك ضرورة ملحة لإدخال بعض التعديلات على تلك اللائحة لسد الثغرات التي تكشف عنها الواقع العملي وتلافي أوجه القصور فيها، ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزتها استخدامات التكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكافة نصوص القانون”

وأضافت “بناءً على ذلك تقدم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بعدد من التعديلات لرئاسة مجلس الوزراء على نصوص اللائحة التنفيذية”.

ومن أهم التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية بناء على قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل:

1- تصحيح اختصاصات الرئيس التنفيذي للجهاز الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 ، لتتناسب مع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحذف اختصاصات الرئيس التنفيذ للجهاز في مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغي).

2- إلزام المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر لضمان المراقبة المستمرة لتلك المنشآت في سابقة هي الأولى من نوعها.

3- التوافق مع القواعد العلمية والعالمية في أعمال قياس الملوثات الصادرة عن انبعاثات المداخن، بالإضافة إلى توحيد منهجية كيفية حساب التركيز الحقيقي لتلك الملوثات، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرية من تغيرات في التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الصناعية، وكذا مراعاة الأوضاع الاقتصادية لبعض الكيانات الصناعية القائمة.