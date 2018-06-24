تعديلات ضريبة الدخل تكلف الخزانة 4 مليارات جنيه

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، على تعديلات تشريعية على قانون ضريبة الدخل تقضى برفع قيمة الشريحة الضريبية المعفاة فى قانون ضريبة الدخل للفرد من 7200 جنيه إلى 8000، وهى نفس التعديلات التى وافق عليها البرلمان قبل أسابيع .

وتكلف تلك التعديلات خزانة الدولة نحو ٤ مليارات جنيه من حصيلة ضرائب المرتبات ، ومن المتوقع بدء سريان التعديل ١ يوليو المقبل .

وفيما عدا هذا التعديل لم تطل أسعار شرائح الضريبة على الدخل أى تغيير فيما عدا الشريحة المعفاة، والتى أصبح أقصاها ٨ آلاف جنيه ، كما تم تعديل بداية أول شريحة خاضعة للضريبة ليصبح ٨٠٠١ جنيه بدلا من ٧٢٠١ وحتى ٣٠ ألف جنيه وتخضع لنفس سعر الضريبة الحالى وهو ١٠٪ ثم الشريحة الثالثة بين 30001 جنيه إلى 45 ألفا وتخضع لسعر ضريبة 15%، رابعا : الشريحة الواقعة بين 45001 جنيه إلى 200 ألف، وتخضع لسعر ضريبة 20 %، خامسا : الشريحة التى تزيد دخولها السنوية عن 200 ألف جنيه وتخضع لسعر ضريبة 22.5%.

يذكر أن الموظفين يتمتعون بإعفاء إضافى يسمى بالإعفاء الشخصى، قيمته 7 آلاف جنيه، تضاف إلى قيمة الشريحة المعفاة، ويتم خصمها بالكامل من وعائهم الضريبى.

ورحب أشرف عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ATC»، للمحاسبة، بالتعديلات التى رفعت قيمة الشريحة المعفاة من الضريبة فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار حاليا، مشيرا إلى أن الرفع هذه المرة لا يتناسب مع تدنى الدخول، فى مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم أنه تخطى للمرة الأولى قيمة الحد الأدنى لدخول الموظفين، بعد جمع قيمة الشريحة المعفاة مع قيمة الإعفاء الشخصى للموظف لتبلغ قيمة شريحته المخصومة سنويا 15 ألف جنيه، أى 1250 جنيها شهريا.