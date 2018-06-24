تعديلات ضريبة الدخل تزيد قيمة الشريحة المعفاة 800 جنيه

مها أبوودناشتملت التعديلات التشريعية الأخيرة التى نشرتها الجريدة الرسمية اليوم على قانون ضريبة الدخل، على زيادة قيمة الشريحة المعفاة من الضرائب بواقع 800 جنيه، لترتفع قيمة الدخل السنوى المعفى من الضريبة من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه ، مقارنة بما كان يتم تطبيقه قبل مصادقة الرئيس على هذا التعديل .و

مها أبوودن

اشتملت التعديلات التشريعية الأخيرة التى نشرتها الجريدة الرسمية اليوم على قانون ضريبة الدخل، على زيادة قيمة الشريحة المعفاة من الضرائب بواقع 800 جنيه، لترتفع قيمة الدخل السنوى المعفى من الضريبة من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه ، مقارنة بما كان يتم تطبيقه قبل مصادقة الرئيس على هذا التعديل .

وتلقى أى زيادة فى قيمة الشريحة المعفاه ترحيبا كبيرا لدى المعنيين وفق مراقبين، حيث يتم ترجمتها بشكل فورى إلى زيادة فى قيمة المرتب، لنقصان الاستقطاعات الضريبية المخاطب بها الموظف .

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار رئيس الجمهورية على تعديلات تشريعية على قانون ضريبة الدخل تقضى برفع قيمة الشريحة الضريبية المعفاة فى قانون ضريبة الدخل للفرد من 7200 جنيه إلى 8000.

وفيما عدا هذا التعديل لم تطل أسعار شرائح الضريبة على الدخل اى تغيير فيما عدا الشريحة المعفاه والتى أصبح أقصاها ٨ آلاف جنيه.

كما تم تعديل بداية ثانى شريحة خاضعة للضريبة ليصبح 8001 جنيه بدلا من 7201 جنيه وحتى 30 ألف جنيه وتخضع لنفس سعر الضريبة الحالى وهو 10% ثم الشريحة الثالثة بين 30001 جنيه إلى 45 ألفا وتخضع لسعر ضريبة %15

وتخضع الشريحة الرابعة الواقعة بين 45001 جنيه إلى 200 ألف، لسعر ضريبة %20.

وخضعت الشريحة التى تزيد دخولها السنوية عن 200 ألف جنيه لسعر ضريبة %22.5.

واشتملت التعديلات ايضا على زيادة نسبة الخصم الضريبى الممنوح للمرتبات منذ العام الماضى ، من 80٪ إلى 85٪ على الشريحة الثانية ، ومن 40 % إلى 45 ٪ على الشريحة الثالثة ، ومن 5٪ الى 7.5٪ على الشريحة الرابعة .

وتكلف تلك التعديلات خزانة الدولة نحو 4 مليارات جنيه نقصانا فى حصيلة ضرائب المرتبات، ومن المتوقع بدء سريان التعديل فى 1 يوليو المقبل .

يذكر أن الموظفين يتمتعون بإعفاء إضافى يسمى بالإعفاء الشخصى، قيمته 7 آلاف جنيه، تضاف إلى قيمة الشريحة المعفاة ويتم خصمها بالكامل من وعائهم الضريبى.