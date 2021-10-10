تعديلات جوهرية بموقع نافذة الخاص بالسجيل المسبق للشحنات (ACI)

أعلنت مصلحة الجمارك عن وجود تعديلات بموقع نافذة والذي يتم من خلاله تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والذي بدأ تنفيذه إلزاميا منذ أول أكتوبر الجاري على الواردات عبر الموانئ البحرية المصرية.

وحسب مصادر بمصلحة الجمارك، فان التحديث الجديد لموقع نافذة يتيح لأول مرة إمكانية تعديل البيانات بعد صدور الرقم التعريفي ACID وذلك قبل شحن البضائع من ميناء الشحن.

كما تم إتاحة إضافة فاتورة، علاوة على إتاحة إضافة بند جمركى جديد، وإتاحة تعديل القيمة المقر عنها، كما يمكن ” حسب التحديث الجديد “، إتاحة تعديل ميناء الشحن، بالاضافة إلى إتاحة تعديل مقدم البيان، وكذا تعديل الكميات و الأوزان ووحداتها.

وحسب مصادر مصلحة الجمارك فيمكن خلال التحديث الجديد إتاحة تعديل ميناء الوصول و النظام الجمركي، وتعديل النظم و الإضافات الاختيارية، وتعديل المواصفات النمطية و المتغيرات.

وأتاحت مصلحة الجمارك بعد صدور الرقم التعريفي ACID و بعد تمام إستعلام الوكيل الملاحي، فيمكن إتاحة تعديل القيمة المقر عنها، كما يتيح النظام الجديد إتاحة تعديل ميناء الشحن، وإتاحة تعديل مقدم البيان، و إتاحة تعديل ميناء الوصول و النظام الجمركى، وكذا إتاحة تعديل قيمة الفاتورة و عدد البنود و مصروفات الفاتورة، بالاضافة إلى إتاحة تعديل الأتفاقية و نوع الأعفاء، وكذا تعديل النظم و الإضافات الاختيارية.

كما تم إتاحة خدمتى إستعلام عن صلاحية رقم التسجيل المسبق(ACID) للشحنة على موقع نافذة، خدمة إستعلام لصاحب الِشأن و المصدر الأجنبى و وكيل الشحن ( لا يتم اغلاق إمكانية التعديل، بالاضافة إلى خدمة إستعلام وكيل ملاحى أجنبى عند تمام الشحن ( يتم اغلاق امكانية التعديل).

كانت قد أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات بدورة الإجراءات الخاصة بنظام التسجيل المسبق ( ACI ) ، بغرض إلمام السوق الملاحي والتجاري بالإجراءات المتبعة في تنفيذ النظام الجديد.

ونص المنشور رقم 10 لسنة 2021 على أن الخطوة الأولى للتعامل مع نظام التسجيل المسبق تتركز في تسجيل بيانات المستورد، بحيث يقوم المستورد أو صاحب الشأن أو وكيله من المستخلصين الجمركيين إنشاء حساب إليكتروني على موقع نافذة للخدمات الجمركي WWW.NAFEZA.GOV.EG للحصول على إسم المستخدم وكلمة السر ( من واقع جميع البيانات التفصيلية الخاصة به) كما يتعين أيضا الحصول على وحدة التوقيع الالكتروني E-TOKEN للتعامل بهذه المنظومة.

ونص المنشور على ثانيا ( إدراج بيانات ومستندات الشحنة المتسوردة ، على أن يقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة نافذة بإسم المستخدم وكلمة السر حيث تظهر له جميع البيانات الخاصة به كمستورد من واقع البيانات السابق تخزينها بقاعدة البيانات، بالاضافة إلى إدراج بيانات المصدر الأجنبي.

وتشمل إدارج بيانات المصدر الأجنبي وهي الدولة المسجل بها المصدر ورقم التسجيل للمصدر الأجنبي، والإسم التجاري للمصدر، ونوع المصدر ( منتج – فرع للشركة – مركز توزيع – صاحب علامة – أخرى )، بالاضافة إلى العلامة التجارية ( ان وجد ) ، وإسم المصدر الفعلي، والعنوان التفصيلي، والتليفون والفاكس والبريد الالكتروني، وجنسية المورد الأجنبي.

كما يتم إدراج بيانات الشحنة الأساسية وهي رقم تسجيل المصدر الأجنبي، وكود بلد التصدير، ورقم أمر الشراء وتاريخه ( ان وجد ) ، وكود ميناء التصدير، ووصف الشحنة، وبند التعريفة الجمركية المتكاملة المكون من 10 أرقام، وقيمة الشحنة، والنظام الاستيرادي ( نظام الخضوع )، والنظام الجمركي، وgsi للصنف – اختياري ، وبيانات الفاتورة ، والفاتورة / أمر الشراء ، وتاريخ الفاتورة ونوع التعاقد، وقيمة الفاتورة ، وعملة الفاتورة ، وبنود الفاتورة ( بند التعريفة / الوزن القائم والصافي / وحدة الوزن / الكمية الجمركية الإحصائية/ سعر الصنف) .

وتضمن المنشور البند ( ثالثا ) والخاص بالحصول على رقم ACID التتسجيل المسبق للشحنة، بالاضافة إلى إستلام مستندات الشحنة إلكترونيا على منصة نافذة والمعروفة بالبند ( رابعا ) كما تضمن المنشور إجراءات التخليص المسبق ( إذا رغب صاحب الشأن )، ثم خطوة إستلام مستندات الشحن الكترونيا من خلال البند سادسا .

وشمل المنشور على البند السابع والخاص بالتخليص للإفراج بعد وصول البضاعة، فيما تضمن البند الثامن والأخير على أن يتم تنفيذ نظام التسجيل المسبق إلزاميا في أول يوليو المقبل على ما يتم شحنه من جميع الرسائل الواردة للبلاد عن طريق الموانئ البحرية في هذا التاريخ.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.