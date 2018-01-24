تعديلات بالجملة فى توقعات المؤشرات لصندوق النقد

المال ـ خاص:عدّل صندوق النقد الدولى توقعاته لمعظم المؤشرات الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة حاليًّا، فى تقرير المراجعة الثانية الصادر أمس.وشملت تلك المؤشرات معدل النمو وصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات كل من قناة السويس والقطاع السياحى ومعدل البطالة والدين الخارجى

المال ـ خاص:

عدّل صندوق النقد الدولى توقعاته لمعظم المؤشرات الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة حاليًّا، فى تقرير المراجعة الثانية الصادر أمس.

وشملت تلك المؤشرات معدل النمو وصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات كل من قناة السويس والقطاع السياحى ومعدل البطالة والدين الخارجى وصافى الاحتياطات الدولية الكلية للعام المالى الجارى والأعوام المالية المقبلة.

وتضمنت التوقعات رفع معدل النمو فى العامين الماليين الجارى والمقبل، ليسجل %4.8 بنهاية هذا العام، مقابل التقديرات المعلنة فى سبتمبر الماضى عند %4.5، على أن يرتفع العام المالى المقبل إلى %5.5 مقابل %5.3 تنبأ بها الصندوق سابقاً.

وخفض الصندوق توقعاته بخصوص صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالى الجارى إلى 8.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار تنبأ بها سبتمبر الماضى، مشيراً إلى أن البيانات الأولية لحجم الاستثمارات بنهاية العام المالى الماضى أظهرت وصوله إلى 7.7 مليار، منخفضًا بواقع 1.1 مليار عن التوقعات السابقة.

وخفض الصندوق توقعاته لصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية للعام المالى المقبل 2019/2018 أيضا، لتسجل نحو 9.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار تنبأ بها فى وقت سابق.

وثبت صندوق النقد توقعاته بشأن إيرادات قناة السويس بنهاية العام المالى الجارى 2018/2017 لتبلغ 5.5 مليار دولار، وخفض توقعاته بشأن إيرادات القناة العام المالى المقبل لتسجل نحو 5.7 مليار مقابل 6 مليارات تنبأ سابقاً.

وعلى صعيد إيرادات السياحة، توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل نحو 6 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى 2018/2017 مقابل 4.4 مليار تنبأ بها فى تقرير المراجعة الأولى، على أن تواصل الارتفاع بنهاية العام المالى المقبل لتسجل نحو 7.2 مليار مقابل 6.2 مليار دولار تنبأ بها سابقاً.

وتنبأ الصندوق بتراجع معدل البطالة نهاية العام المالى الجارى 2018/2017، ليسجل نحو %11.2 مقابل %11.8 توقعات سابق، على أن تستمر فى الانخفاض مسجلة %9.9 بنهاية العام المالى المقبل 2019/2018، مقابل %10.7 تقديرات أولية عن العام نفسه.

وعلى صعيد الدين الخارجى، توقع الصندوق ارتفاعه إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2018/2017 مقابل 74 مليارًا توقعات المراجعة الأولى عن الفترة نفسها، على أن يصل العام المقبل إلى 85.2 مليار مقابل 73.5 مليار تنبأ بها سابقاً.

وأضاف التقرير أن الدين الخارجى سيتراجع إلى 82،6 مليار دولار فى العام 2020/2019 قبل أن يرتفع إلى 86،8 و89،5 مليارا فى العامين التاليين.

وتضمنت التعديلات الجديدة للمؤشرات ارتفاع الاحتياطات الدولية الكلية بنهاية العامين الماليين الجارى والمقبل؛ لتسجل نحو 34،5 بنهاية العام المالى الماضى، قبل أن تنخقض لحدود 33 مليارا فى العام المالى المقبل 2019/2018.

وأضافت التوقعات أن الاحتياطيات الدولية ستعاود الارتفاع من جديد إلى 34.2 مليار فى 2021/2020، لكنها ستنخفض مرة أخرى إلى 33 مليارًا فى 2022/2021.