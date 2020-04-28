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تعداد مصابي كورونا يقترب من 16 ألفا في إسرائيل

قال رئيس منظمة الصحة العالمية "جابرياسوس تادرس" إن "وباء كورونا لم ينته بعد".
عادل عبدالجواد 12:45 ص, الأربعاء, 29 أبريل 20 12:45 ص, الأربعاء, 29 أبريل 20

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أعلنت تل أبيب، أن عدد مرضى كورونا في إسرائيل بلغ 15728 حالة إصابة حتي الآن، مسجلة 173 مريضا جديدا الثلاثاء ، وشفاء 546، ووفاه 210 حالة، غالبيتهم من المسنين.


ونقل موقع “والا” الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الوفيات بالكورونا في إسرائيل، ارتفع الى 210 حالة، بينهم 116 مريضا بوضع خطير.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية “جابرياسوس تادرس” إن “وباء كورونا لم ينته بعد”.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز عتبة ثلاثة ملايين شخص الليلة الماضية، وحوالي ثلث الحالات في الولايات المتحدة.

ويأتي تصريح رئيس المنظمة بعد تخفيف العديد من دول العالم وفك القيود عن الأنشطة والتجارة.

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بقلم عادل عبدالجواد

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