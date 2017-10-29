تعداد العالم يصل إلى 9,6 مليار في 2050

معتز محمود قال بيتر فان غويي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك تحديين كبيرين من أجل البقاء سيواجههم العالم بحلول ٢٠٥٠، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان إلى ٩.٦ مليار نسمة. وأضاف خلال مشاركته فى البرنامج التدريبى…

معتز محمود

قال بيتر فان غويي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك تحديين كبيرين من أجل البقاء سيواجههم العالم بحلول ٢٠٥٠، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان إلى ٩.٦ مليار نسمة.

وأضاف خلال مشاركته فى البرنامج التدريبى لدعم الوظائف الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التحدى الثانى هو توفير فرص عمل لائقة للجميع، وهو يتضمن رفع ما يزيد عن ١.٣ مليار شخص من الفقر، أى أربعة من كل عشرة عمال بأسرهم وتوفير ٥٠٠ مليون فرصة عمل.

وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أننا هنا اليوم من أجل التعلم ومناقشة أفضل الطرق فى دعم الوظائف الخضراء فى مصر وفى دول الشرق الأوسط.



وأكد فان غويي على أن منظمة العمل الدولية من خلال مشروع وظائف لائقة لشباب مصر الممول من كندا، قامت بتوفير ستة آلاف فرصة عمل خضراء للشباب حتى الآن فى المحافظات التى يعمل بها المشروع.