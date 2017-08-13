تعثر 5 آلاف مخبز فى سداد تأمين منظومة الخبز الجديدة

محمد مجدى مع بداية تطبيق منظومة الخبز الجديدة، تعثر ما يقرب من 5 آلاف مخبز من أصل 28 ألفاً على مستوى الجمهورية فى دفع مبلغ التأمين اللازم لاستلام حصة الدقيق المقررة لها. ووفقا للمنظومة الجديدة، تلتزم المخابز بسداد مبلغ تأمينى لصرف حصة الدقيق المقررة لها ضمانا للجدية، واحترام واجبات وحقوق كل طرف من

محمد مجدى

مع بداية تطبيق منظومة الخبز الجديدة، تعثر ما يقرب من 5 آلاف مخبز من أصل 28 ألفاً على مستوى الجمهورية فى دفع مبلغ التأمين اللازم لاستلام حصة الدقيق المقررة لها.

ووفقا للمنظومة الجديدة، تلتزم المخابز بسداد مبلغ تأمينى لصرف حصة الدقيق المقررة لها ضمانا للجدية، واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة، وشددت وزارة التموين على أنه فى حال عدم قيام المخابز بالسداد، يتم وضع قيمة التأمين على رصيد مديونية المخبز المتأخرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وفقاً لبنود التعاقد.

وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير شعبة أصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنيا، إن قيمة التأمين لن تقل عن 15 ألف جنيه للمخبز الواحد، موضحا أن السبب وراء عدم الدفع هو عدم حصول المخابز على مستحقاتها المالية المتأخرة لدى وزارة التموين.

كان وزير التموين، على المصيلحى، قد قال نهاية الشهر الماضى، إنه سيتم خصم قيمة التأمين من المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز.

وطالب عبد الرحمن عمر بإعادة فتح الحساب البنكى الخاص بتأمينات منظومة الخبز الجديدة، موضحا أن هناك أصحاب مخابز قاموا ببيع ممتلكات شخصية لتوفير مبالغ التأمين، قائلاً: «الناس بتبيع إى حاجة مهما كانت غالية عندهم، كى يستمروا فى العمل».

فى حين قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إنه سيتم بحث آلية جديدة تمكن المخابز المتعثرة من سداد المبالغ التأمينية الخاصة بمنظومة الخبز الجديدة.

وأوضح أن المخابز تعمل حاليا بشكل طبيعى، ولا يوجد أى مشكلات فى إنتاج الخبز المدعم بسعر 5 قروش لما يقرب من 71 مليون مواطن، مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.