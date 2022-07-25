تعثر مفاوضات «دبى للاستثمار» لإقامة مجمع للصناعات

قالت مصادر مطلعة إن المفاوضات التى كانت تجريها شركة «دبى للاستثمار»، -إحدى كبريات شركات الاستثمار فى الإمارات- مع عدد من الوزارات، بشأن الحصول على أرض فى محافظة الفيوم بغرض إقامة مجمع صناعي، لم تحقق تقدمًا، حيث لم تتلقَّ الشركة أى ردود من الحكومة.

وأكدت المصادر – طلبت عدم ذكر اسمها – أن الشركة بعد أن تلقت تقريرا من شركة مشاريع إحدى الشركات التابعة لها، وهى المعنية بدراسة الاستثمار فى صناديق الملكية الخاصة، حول جدوى المشروع فى مصر، سارعت لمطالبة الحكومة المصرية بتخصيص أرض فى إحدى المناطق التابعة لمحافظة الفيوم جنوب مصر.

وأوضحت المصادر، أن المشروع الذى كانت تنوى شركة دبى للاستثمار تنفيذه، عبارة عن مجمع للصناعات الخاصة بمواد البناء، من خلال تنفيذ الإنشاءات، وعرض هذه المصانع على المستثمرين والصناع للبيع والإيجار.

وأكدت أنه كان من المخطط أيضًا تنفيذ مشروعى الزجاج والألومنيوم داخل المجمع الصناعى على أن يكونا تابعين بشكل كامل للشركة، واختراق عدد من الأسواق فى أفريقيا والدول المجاورة.

واستكملت المصادر أن «دبى للاستثمار» شهدت خلال الأشهر الماضية عملية دمج لعدد من الشركات التابعة لها، مشيرة إلى حرص الشركة على التواجد فى السوق المصرية بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ما تشهده من أوضاع مستقرة، وفرص استثمارية جادة وجاذبة.

وكانت «المال» قد التقت فى يوليو العام الماضي، خالد راشد الجروان المدير السابق لشركة مشاريع التابعة لـ«دبى للاستثمار»، والذى كشفه خلال عن خطة التوسع فى السوق المصرية، وكذلك عدد الشركات المنتجة لمواد البناء، ورؤيته لمستقبل الاستثمار العقارى فى مصر.

واستحوذ الجانب الأكبر من الحوار، على تطورات الفرص الاستثمارية بمجال العقارات، والتى تعد مصدرًا جاذبًا للمستثمرين، فى ظل الثورة العمرانية التى تشهدها مصر، بحسب «الجروان».

وقال خالد راشد الجروان حينها، إن شركة دبى للاستثمار لديها تطلعات للتواجد وبقوة الفترة المقبلة فى السوق المصرية، من خلال الشركات التابعة لها، والعاملة فى مواد البناء.

وأكد «الجروان» أن رغبة التواجد فى السوق المصرية، جاءت بعد حالة التطوير العمرانى المتسارع التى تعيشها مصر فى السنوات الأخيرة، من خلال مشروعات كبيرة وعملاقة بعدد من المدن الجديدة.

وأضاف أن حجم الأعمال التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والشيخ زايد، وكذلك باقى المدن المنتشرة فى مصر، يعد من أهم المحفزات للدخول للسوق بشكل مطمئن.

وأشار المدير السابق لشركة مشاريع إلى أن شركة دبى للاستثمار تمتلك 18 مصنعًا، تعمل على إنتاج مواد البناء، 17 منها مقامة فى الإمارات، والأخير فى السعودية.

وأوضح «الجروان» أن دبى للاستثمار، تمتلك أصولًا تقدر بـ22 مليار درهم، كما أنها أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة فى سوق دبى المالى، كشركة استثمارية.

وأضاف أن الشركة لديها تاريخ كبير يمتد لأكثر من 26 عامًا، فى عدد من المجالات الصناعية، والاستثمارية، ودائمًا فى نمو متسارع، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت عملها برأس مال مدفوع بلغ 650 مليون درهم فقط واليوم وصل الى 4.25 مليار درهم.

وتطرق «الجروان» إلى أن دبى للاستثمار تتمتع باستقلالية وقدرات مالية عالية، خاصة أن أغلب إيراداتها تأتى من خلال الشركات التابعة لها، والتى تبلغ 35 شركة، منها ما هو مملوك بشكل مباشر لـ«دبى»، والباقى بشراكة مع آخرين.