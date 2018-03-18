تعثر التمويل يوقف مشروع إنشاء قرية ذكية بإفريقيا

- تنفيذ مشروع F&B بقيمة 150 مليون جنيه.. مايو المقبلأحمد عليتوقفت مفاوضات شركة "القرى الذكية"، مع إحدى دول غرب القارة السمراء، بشأن مشروع إنشاء قرية ذكية بها، بعد تعثر الدول الإفريقية في الحصول على تمويل للمشروع.وقال أحمد توني، الرئيس التنفيذى لشركة القرى الذكية، إن عدم توفير التمويل اللاز

– تنفيذ مشروع F&B بقيمة 150 مليون جنيه.. مايو المقبل



أحمد علي

توقفت مفاوضات شركة “القرى الذكية”، مع إحدى دول غرب القارة السمراء، بشأن مشروع إنشاء قرية ذكية بها، بعد تعثر الدول الإفريقية في الحصول على تمويل للمشروع.

وقال أحمد توني، الرئيس التنفيذى لشركة القرى الذكية، إن عدم توفير التمويل اللازم لبدء إنشاءات مشروع “القرية الذكية” بإحدى دول غرب أفريقيا، رغم قرب انتهاء المفاوضات والاتفاق على التفاصيل.

وأضاف تونى، في تصريحات لـ”المال”، أن الدولة الإفريقية النامية لم تستطع توفير استثمارات ضخمة لمشروع القرية الذكية، موضحًا أن شركته كانت ستتولي عملية الإدارة الفنية والتكنولوجية للقرية، مقابل تحمل الحكومة الإفريقية التكاليف الاستثمارية.

وفي سياق مواز، أوضح الرئيس التنفيذى لشركة القرى الذكية، أن إنشاءات مشروع “F&B Hub” – مبني إداري وتجاري – ستبدأ في شهر مايو المقبل، بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون جنيه، على مساحة 1000 متر بشكل ذاتي.

يُذكر أن “المال” قد كشفت مسبقًا عن اعتزام شركة “القرى الذكية” تنفيذ 3 مشروعات جديدة، بقيمة تقترب من مليار جنيه، تنفيذًا لإستراتيجيتها التي تستهدف الخروج من نفق “شركة المشروع الواحد”.

كانت الجمعية العمومية للشركة والتي تأتى وزارة الاتصالات على رأسهم بنسبة %20، قد وافقت في نهاية عام 2016 الماضي على تكوين محفظة أراضى، بغرض إقامة مشروعات عقارية متنوعة خلال الفترة المقبلة، بهدف القفز خارج أسوار مشروع الشركة الوحيد، وهو “القرية الذكية” بمدينة 6 أكتوبر.

ويتوزع هيكل ملكية “القرى الذكية” كالآتي وزارة الاتصالات بنسبة %20 من الأسهم، تلاها شركة النعيم القابضة بنسبة %24، و%7 لرجل الأعمال يوسف الفار، رئيس شركة النعيم القابضة، %6 لبنك مصر، وحصة أخرى لشركة راية القابضة.