تعتقد أن خصوماتها غير حقيقية.. بريطانيا تحقق مع تريفاجو وبوكينج

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن فتحت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا تحقيقًا مع عدد من مواقع حجز الفنادق على الإنترنت، ومنها تريفاجو وبوكينج، بعد شكوك في أنها تضلل المستهلكين.وبحسب BBC تعتقد السلطات أن تلك المواقع تصعّب مهمة الحجز على المستهلكين بدلًا من تسهيلها "لدينا شكوك حول ا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





فتحت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا تحقيقًا مع عدد من مواقع حجز الفنادق على الإنترنت، ومنها تريفاجو وبوكينج، بعد شكوك في أنها تضلل المستهلكين.

وبحسب BBC تعتقد السلطات أن تلك المواقع تصعّب مهمة الحجز على المستهلكين بدلًا من تسهيلها “لدينا شكوك حول الوضوح والدقة وطريقة عرض المعلومات على تلك المواقع”.

وستعمل سلطات التحقيق على التأكد من عدم وجود تكاليف إضافية غير معلَن عنها وتدقيق نتائج البحث عن الفنادق في تلك المواقع، وحقيقة وجود عروض وخصومات فعلية.

وفي بيان لها، قالت شركة إكسبيديا المالكة لموقع تريفاجو، إنها ستشرح لهيئة المنافسة جميع المنافع التي تعود على المستهلكين من استخدام موقعها للبحث عن الفندق المناسب.

بينما قالت بوكينج إنها لن تعلق على الأمر في الوقت الحالي.

وتقول هيئة المنافسة إن 70% من البريطانيين الذين يبحثون عن فنادق يختارونها عبر مواقع الحجز على الإنترنت.