«إن كاى فودز» تدشن مصنعًا فى «أبو رواش» باستثمارات 120 مليون جنيه

تعتزم مجموعة «إن كاى فودز» تدشين مصنع جديد فى المنطقة الصناعية بأبو رواش، باستثمارات تقارب 120 مليون جنيه، كمرحلة أولى.

قال مسعد خارما، رئيس مجلس إدارة المجموعة فى تصريحات خاصة لـ«المال«، إن المصنع سيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، وسيوفر 120 فرصة عمل.

وأضاف أن المصنع سوف ينقسم إلى جزأين، أحدهما سيتخصص فى صناعة منتجات اللحوم، بغرض تصديرها للخارج، والجزء الثانى سيمثل صناعة تكميلية لإنتاح المواد الخام التى تدخل فى صناعة منتجات الحلويات التى تستوردها المصانع المصرية من أوروبا.

تأسست شركة «إن كاى فودز» فى 2017، وهى متخصصة فى تصنيع منتجات اللحوم، وتنتج الشركة منتجاتها عبر مصنع تقوم باستئجاره بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، ومن أبرز عملائها من السلاسل التجارية الشهيرة «سعودى، ومترو»، ويوفر مصنعها 100 فرصة عمل وفقًا لـ«خارما».

يشار إلى أن واردات مصر من اللحوم ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالى، مسجلة نحو 863.951 مليون دولار، مقابل 541.517 مليون فى الفترة المقابلة 2021، بزيادة قدرها 322.434 مليون، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ولفت «خارما» إلى أن الشركة تستورد أيضًا منتجات الحلويات ذات الجودة المتميزة من إيطاليا، وفرنسا، وبلغاريا، وتوردها للمصانع المتخصصة فى مصر، موضحًا أن أبرز عملائه هم «لابوار، قويدر، تويكى، تسيباس».

وأوضح أن تدشين المصنع الجديد خطوة نحو التصدير للخارج، مستهدفًا أفريقيا واستغلال اتفاقية الكوميسا، إضافة إلى الدول العربية، وفى مقدمتها «السعودية، والإمارات»، فضلًا عن التوسع فى الكميات المطروحة فى السوق المحلية.

وأشار إلى أنه كان من المقرر الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى للمصنع بنهاية العالم الحالى، متوقعًا أن تتغير الخطة وتمتد حتى منتصف العام المقبل.

وأضاف أن مراحل الإنشاء متوقفة منذ 4 أشهر لصعوبة استيراد الماكينات، وقطع الغيار، ومدخلات الإنتاج.

وحول قرار البنك المركزى الذى تم إصداره مؤخرًا بشأن الضوابط الجديدة بتنظيم الاستيراد، أكد «خارما» أن القرار يخدم عددًا محدودًا من الكيانات فقط، وليس جميع القطاعات، مطالبا بمزيد من التيسيرات لاستيراد المواد الخام لخدمة الصناعة المحلية التى مرت مؤخرًا بتحديات اقتصادية كبيرة.

جدير بالذكر أن البنك المركزى أصدر مؤخرًا عدة قرارات بشأن تيسير عملية الاستيراد، من أهمها قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية إلى «ليبيا- سوريا- السودان- فلسطين- العراق- اليمن»، مع إتاحة استخدام هذه العملات فى تنفيذ عمليات استيرادية، ومراعاة أن تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.