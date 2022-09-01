انطلاق المؤتمر العربى السادس لأمن المعلومات 18 سبتمبر

تعتزم شركة ASC للاستشارات الأمنية عقد فعاليات المؤتمر العربى السادس لأمن المعلومات (ARAB SECURITY CONFERENCE)، والذى ترعاه جريدة المال إعلاميًا يومى 18 و19 سبتمبر الحالى.

قال أحمد بهاء، نائب رئيس الشركة، إن المؤتمر سيفتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ويستهدف تسليط الضوء على أحدث اتجاهات أمن المعلومات، وحماية الفضاء السيبراني، ورفع الوعى بشأن أهمية تأمين المعلومات لضمان استمرارية عمل المؤسسات ومصالح الدول، تزامنًا مع مرحلة التحول الرقمى والتطور التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم، فضلًا عن دعم وتدريب الشباب على كيفية الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية، وفحص الشبكات والأنظمة.

وصرح «بهاء» لـ«المال» بأن دورة 2022 ستكون مقسمة إلى جزأين: الأول يتضمن 35 جلسة فنية لمديرى أمن المعلومات داخل المؤسسات والمهتمين بالمجال، والثانى عبارة عن ورش عمل للمبتدئين والمحترفين على مدار اليومين.

وأوضح أن المؤتمر يغطى كل مجالات أمن المعلومات، مثل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وتأمين البيانات الشخصية وسيشارك به متخصصين من دول الأردن وقبرص والهند وإنجلترا وأمريكا والسعودية والمغرب، إضافة إلى ممثلين عن شركات عالمية وبنوك وجهات أكاديمية، مثل شركة “ميتا” و”آى بى إم” وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكشف أن شركته بصدد مخاطبة 4 إلى 5 وزراء اتصالات عرب، وممثلى الهيئات الدبلوماسية للحضور، بخلاف مسئولى سفارة اليابان الذين أكدوا مشاركتهم، متوقعًا أن يشهد المؤتمر خلال العام الحالى مشاركة 800 متخصص.

فى سياق متصل، أضاف أنه سيقام أيضًا على هامش المؤتمر مسابقة Arab Security Cyber War Games Championship ، يتنافس فيها مجموعة من الفرق على تقديم حلول لسد الثغرات الأمنية التى تتعرض لها المؤسسات، ويتم تقييم أفكار المتقدمين لها بواسطة متخصصين فى أمن المعلومات.

يشار إلى أن الدورة الأولى من مؤتمر arab security conference انطلقت عام 2017، وتأسست شركة ASC خلال عام 2007 لتقديم خدمات استشارية فى مشروعات أمن المعلومات وتأمين البيانات.