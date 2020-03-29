تعاون «هايد بارك للتنمية» و«مصر الخير» لتوفير 10 أجهزة تنفس لمجابهة «كورونا»

قامت شركة “هايد بارك للتنمية”، للتطوير العقاري بتوقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بغرض تزويد مستشفيات الحجر الصحي في مصر بـعدد 10 أجهزة تنفس صناعي.

وتم مد مستشفى حميات العباسية بأجهزة تنفس صناعي.

كما سيتم الأسبوع الجاري مد مستشفي العديسات بالأقصر، ومستشفى قفط بقنا، ومستشفى طنطا الجامعي، ومستشفى النجيلة بمرسى مطروح بأجهزة تنفس صناعي،بهدف تعزيز قدرات هذه المستشفيات وامدادها بالأجهزة الطبية اللازمة وتدعيم المنظومة الصحية في مصر لمجابهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

بدوره، أكد المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتنمية، على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة.

ولفت إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم الوطن مشيرًا إلى أن هذه فترة حرجة تستدعي تكاتف جميع الجهود والعمل بشكل موحد من أجل حماية هذا الوطن.

وقال: “نحن على ثقة في قدرة مصر على عبور هذه المرحلة الحرجة وبأقل خسائر، ومن جانبنا فإننا قدمنا هذه المساعدة اليوم لتعزيز قدرات قطاع الصحة في مصر، الذي يعد الأداة الأولى والسلاح الرئيسي في الدفاع عن الشعب المصري ضد هذه الهجمة الشرسة من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في زعزعة جميع بلدان العالم وهدد استقرارها وراحت بسببه أرواح كثيرة.”

وأضاف سراج: “نحن الآن على الطريق الصحيح والحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل حماية كل فرد في هذا الوطن، ولكي نستمر في هذا الاتجاه يجب علينا ان نقدم كل ما لدينا من دعم ونتبع الارشادات الحكومية للوقاية من المرض”.

وأشار سراج إلى أن أكثر من دولة واجهت أزمة كبيرة في أجهزة التنفس، وهو ما يجب التعلم منه لتجنب تعثر علاج الحالات الحالية ومساعدة المرضى، من هنا تظهر الحاجة الماسة لتزويد المستشفيات بنواقص مستلزمات الوقاية والمعدات الطبية التي تساعد على رعاية المصابين.

وقالت المهندسة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن دعم المؤسسة لمستشفيات الحجر الصحي والعزل هو هدف من أهداف مؤسسة مصر الخير في تلك المرحلة الحرجة ويعتبر توريد ١٠ اجهزة تنفس صناعي ضمن ملحمة المنظومة الصحية خطوة ايجابية مضيئة تعكس مدي الترابط بين مؤسسات الدولة متمثلة في القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني، فكل يقوم بدوره علي اكمل وجه.

وأكدت علي تقديرها لشركة هايد بارك للتنمية لاستجابتهم السريعة بتوفير الأجهزة المطلوبة داعية الله أن نمر جميعا من تلك الأزمة بسلام.

المرسي عزت – شيرين طه

