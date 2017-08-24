تعاون مصري كورى للاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادى

مها أبوودنعقدت وزارة المالية، لقاءًا تشاوريًا، مع ممثل السفارة الكورية بالقاهرة، للاستفادة من التجربة الكورية فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.وبدأ المنتدى بكلمتى ترحيب لكل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ونائب السفير الكورى بالقاهرة، وكيم بيونج كوان، تلى ذلك ط

مها أبوودن

عقدت وزارة المالية، لقاءًا تشاوريًا، مع ممثل السفارة الكورية بالقاهرة، للاستفادة من التجربة الكورية فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وبدأ المنتدى بكلمتى ترحيب لكل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ونائب السفير الكورى بالقاهرة، وكيم بيونج كوان، تلى ذلك طرح الدكتور يونج سون كوه – نائب وزير القوى العاملة السابق وكبير باحثى بمعهد التنمية الكورى عرض عن الإجراءات والخطوات التى اتبعتها الحكومة الكورية لتنفيذ برنامجها الإصلاحى.

وعرض فريق من وزارة المالية الملامح الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى يهدف التعامل مع المشاكل الهيكلية المزمنة للاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ إصلاحات مالية نقدية وتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار ولدفع الصناعة والتصدير، كما قام الجانب المصرى بعرض المؤشرات الأولية الإيجابية لتفيذ البرنامج خلال العام المالى 2016/2017 ومستهدفاته على المدى المتوسط.

من جانبه، أشاد الوفد الكوري بما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية بمصر مؤخرًا وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفى وإجراءات خفض عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى إجراءات ترشيد الانفاق وإصلاح منظومة الدعم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

وأشاد خبراء كوريا الجنوبية بالخطط المصرية المستقبلية المرتبطة بالتطوير المؤسسي، وتنمية الصناعة وتطوير إستراتيجية تنمية الصادرات والإصلاحات الخاصة بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت مشاركة الجانب المصرى في اللقاء متنوعة حيث حضر عدد من قيادات الحكومة المصرية رفيعة المستوى، مُمثلة في قيادات وزارة المالية ووزارتى التجارة والصناعة، التخطيط والإصلاح الإداري والبنك المركزى المصري، وقد تضمن اللقاء المصري الكوري العديد من الاستفسارات حول أسباب نجاح تجربة الاصلاح الاقتصادى الكوري واستدامتها وقدرة الاقتصاد الكوري على مواجهه التحديات والتعامل معه بسرعة.

وفى النهاية اتفق الجانبين على عقد المزيد من اللقاءات التشاورية وتبادل الخبرات، خاصة في مجال تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وتحسين الخدمات العامة.