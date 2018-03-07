تعاون مصري فرنسي في تطوير التعليم الفني

المال- خاص عقد اليوم بمكتبة الاسكندرية مؤتمر صحفى تحت عنوان تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال تطوير التعليم الفني " احتفالا بمشروع بذور الامل وانطلاقا لمزيد من التعاون مع الجانب الفرنسيحضر المؤتمر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان القنصل الفرنسي بالإسكندرية نبيل حجلاوي والرئيس ال

المال- خاص

عقد اليوم بمكتبة الاسكندرية مؤتمر صحفى تحت عنوان تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال تطوير التعليم الفني ” احتفالا بمشروع بذور الامل وانطلاقا لمزيد من التعاون مع الجانب الفرنسي

حضر المؤتمر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان القنصل الفرنسي بالإسكندرية نبيل حجلاوي والرئيس الاقليمي للمعهد الاورروبي للتنمية ومدير الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالإسكندرية وقيادات التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

فى بداية اللقاء، أكد السفير نبيل الحجلاوى قنصل عام فرنسا بالاسكندرية على أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية و دولة فرنسا حيث تم إطلاق مشروعاً تجريبياً بذور الامل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر وهذا المشروع يقوم على إصلاح التعليم و التدريب المهني لتخصص كهرباء الذي شمل تطوير منهج فني صبانة كهربائية وتحديث معامل الكهرباء وادريب المعلمين علي المهارات التخصصية وعقد عدة برامج منها التدريب الصيفى و جولة الطلبة داخل المصانع والاشتراك فى تنفيذ محاضرة و ملتقيات التوظيف المختلفة . ونفس السياق اكد الرئيس الاقليمي للمعهد الاوروبي علي اهمية دور الشركات في دعم المشروع.

واختارت الوزارة اثنتين من المدارس الصناعية الحكومية في الاسكندرية:لتنفيذ ذلك المشروع وهم مدرسة الرأس السوداء للبنين، مدرسة الورديان للبنات من أجل إقامة هذا المشروع فيها. واكد د. ايمن بدوي مدير الغرفة الفرنسية بالإسكندرية علي دعوة الغرفة للمساهمة في دعم هذة المدارس للحفاظ علي استدامة جودتها.

وفى كلمتها أكدت حبيبه عز مستشار الوزيرللتعليم الفنى على استمرار التعاون بين الجانب المصرى والجانب الفرنسي بشكل اعمق في هذة المدارس وهذا اليوم هو إحتفاء بإفتتاح اقسام الكهرباء فى المدرستين وتطلع لتعاون اعمق مكتمل الاركان بين الغرفة الفرنسية والشركات الدولية الفرنسية المتواجدة بمصر والقنصيلة الفرنسية والمعهد الاوروبي كوسيط تعليمي لتكثيف الدعم في المدراس الفنية المصرية لتصبح علي المستوي العالمي الفرنسي وخاصة التي تم تطويرها.

وفي نظرة شاملة للتعاون مع الجانب الفرنسي اوضحت ان عقب توقيع الاتفاقية بين السيد رئيس الجمهورية ودولة فرنسا قام ممثلي العلاقات الدولية بالوزارة بزيارة فرنسا حيث ابدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالتعاون في تاهيل العمالة في مجالات العلاقات التجاريةالثنائية بين الدولتين لاسيما القطارات مترو الانفاق البناء البحري خاصا بعد استيراد مصر حاملة الطائرات وكذلك التعاون فى مجال الطاقة والروبوتيكس .



وفى كلمته رحب الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية بالمشاركين فى المؤتمر وضيوف الوزارة و الغرفة الفرنسية حيث اكد على ان هناك مازالت النظرة الغير مرضية لطلاب التعليم الفنى بعد حصولهم على المجموع الاقل فى الشهادة الاعدادية

وأضاف “يجب فى الفترة المقبله التركيز المباشر على تلك الفئة المهارية المطلوبة والمدربة بقوة لدى كافة الشركات والمصانع والمؤسسات الحرفية وتغيير نظرة المجتمع ووعد المحافظ بزيارة كلا من المدرستين”.