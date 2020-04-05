تعاون مصري أوروبي لتعزيز ممارسات التحول الرقمي والجودة والابتكار

وقعت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ومجموعة ITICS الدولية، بروتوكول تعاون لتعزيز ممارسات الجودة والابتكار والتحول الرقمي في مصر

وقعت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ومجموعة ITICS الدولية، بروتوكول تعاون لتعزيز ممارسات الجودة والابتكار والتحول الرقمي في مصر، خصوصا مع اتجاه العديد من المؤسسات الدولية وكافة منظمات الأعمال نحو استغلال التقدم التكنولوجي في تسهيل المهام عبر استخدام الانترنت والتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز ثقافة و ممارسات الجودة؛ لتمكين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة من تطوير ادائها علي المستويين الاستراتيجي والتشغيلي وبما يتوائم مع استراتيجيات التحول الرقمي للخدمات ودعم تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور جمال الدين الخازندار المدير الإقليمي والمستشار الرئيسي لمجموعة ITICS الدولية، إنه تم اعتماد ITICS Group، كمنظمة تدريبة واستشارية معتمدة CTO,CAO لدى المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، انطلاقا من تكامل الرؤي المشتركة لكل من المؤسسة الاوربية لإدارة الجودة EFQM والمجموعة الدولية للتكنولوجيا والحلول الاستشارية الذكيةITICS Group في مصر.

وأضاف أن بروتوتوكول التعاون يهدف إلى تعزيز ثقافة وممارسات الجودة والتميز المؤسسي في المنظمات الحكومية والخاصة في مصر، حيث قامت المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة باعتماد “ITICS Group شريكا استراتيجيا لها في مصر؛ للقيام بتقديم برامج التميز المؤسسي والخدمات التدريبية والاستشارية وفقا لنموذج ومعايير التميز الأوربي “EFQM2020”.

وأوضح أن معايير التميز الأوربي EFQM2020، تستهدف القيام بتدريب وتأهيل العاملين بمختلف المستويات الادارية والمنظمات علي القيام بتطبيق افضل الممارسات لتطوير استراتيجيات وانظمة العمل والقيام بأعمال التقييم الذاتي للأداء و القدرات المؤسسية و التعامل مع الفجوات لتحقيق الاستدامة و التنافسية و دعم تحقيق رؤية مصر 2030 باستراتيجيات قطاعاتها المتكملة.

ومن جهتها، أكدت إسراء مبيضين مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الأوربية لإدارة الجودة في منطقة الشرق الأوسط عن دعم قيادة المنظمة في بلجيكا ممثلة في راسل لونغمير الرئيس التنفيذي للمنظمة الأوربية لإدارة الجودة EFQM لجهود الدولة المصرية في كل ما يتصل بتعزيز وترسيخ ممارسات الجودة والتميز والابتكار في مجتمع الأعمال المصري، من خلال تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات على الصعيد العالمي.

ومن جهته قال المهندس وائل يحي زكريا رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لـ ITICS Group، إن الشركة مستمرة في إطلاق مبادراتها ومشروعاتها في مصر؛ لتمكين الاجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة من تطوير أدائها علي المستويين الاستراتيجي و التشغيلي وبما يتوائم مع استراتيجيات التحول الرقمي للخدمات ودعم تحقيق رؤية مصر 2030.