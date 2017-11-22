تعاون مصرى ـ رومانى فى قطاع الطيران

❏ لقاءات موسعة لمسئول بيئة الأعمال مع وزراء الصناعة والإنتاج الحربى والاستثمار ❏ زيارات متعددة بين القاهرة وبوخاريست فى 2018 سمر السيد أعلن سورين ديميترو، رئيس غرفة بوخاريست للتجارة والصناعة، رئيس الجانب الرومانى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، عن زيارة وفد فنى من شركات الطيران الرومانية للقا

❏ لقاءات موسعة لمسئول بيئة الأعمال مع وزراء الصناعة والإنتاج الحربى والاستثمار

❏ زيارات متعددة بين القاهرة وبوخاريست فى 2018



سمر السيد

أعلن سورين ديميترو، رئيس غرفة بوخاريست للتجارة والصناعة، رئيس الجانب الرومانى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، عن زيارة وفد فنى من شركات الطيران الرومانية للقاهرة فى النصف الثانى من فبراير المقبل، للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن عودة تسيير خط الطيران المباشر بين البلدين، علاوةً على استهداف إحدى الشركات الحكومية الاستثمار بالسوق المحلية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى الرومانى والدورة السادسة لمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، بمناسبة زيارة وفد من 6 شركات القاهرة فى إطار استشكاف الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، وبحث تعزيز التعاون بمختلف المجالات.

ومن أبرز الشركات الممثلة فى البعثة «روم إليكترو» العاملة بقطاع الطاقة والتوزيع والإمداد للمحطات، و«تيتان ماسينى جريلى» بمجال الصناعة الثقيلة والنووية، و«سيفيكو» المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، و«أستى أوتوميشن» بقطاع التشغيل الآلى الصناعى، و«فاور» العاملة بمحركات الديزل والتصنيع ومحركات السيارات.

وأضاف رئيس غرفة بوخاريست للتجارة والصناعة ورئيس الجانب الرومانى بمجلس الأعمال الممصرى الرومانى، أن هناك مناقشات لافتتاح مكتب تمثيلى للغرفة بالقاهرة، ومن المقرر أن يتم ذلك فى مارس 2018، مشيراً إلى أن وفد الأعمال الذى بدأ زيارته للقاهرة أمس الأول الأحد عقد 7 لقاءات مع جهات حكومية لبحث التعاون فى مجالات الصناعات الغذائية والإنتاج الحربى والبحث العلمى والتدريب المهنى.

وأكد «ديميترو» أنه سيتم تنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال فى البلدين خلال 2018، من بينها الأسبوع الرومانى بالقاهرة مارس المقبل، وأسبوع مصرى فى بوخاريست خلال يونيو، ومجيء بعثة متخصصة فى مجال الطاقة وزيارة لمنتجين رومانيين فى شهر إبريل علاوة على زيارات أخرى مستهدفة فى أكتوبر ونوفمبر 2018.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يكون هناك تعاون أكاديمى بين جامعة القاهرة وجامعات رومانية.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة الاتحاد الأوروبى بمكتب التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة عن الزيارة المرتقبة لوفد تجارى مصرى للعاصمة الرومانية بوخاريست فى الفترة من يناير إلى فبراير المقبل لبحث التعاون المشترك، كما ستوجد مشاركة رومانية فى معرض القاهرة الدولى مارس المقبل، مشيرةً إلى أنه من المستهدف أيضاً عقد اجتماعات الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأضافت البيانات أن زيارة وفد من وزارة الزراعة للقاهرة لم تحدد بعد.

يشار إلى أن اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والعلمى المبرمة بين مصر ورومانيا فى عام 2007 ارتكزت على تأسيس لجنة تعاون اقتصادى مشتركة بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والصحية.

وقد عقدت تلك اللجنة دورتين، الأولى فى 2010 والثانية فى 2017 برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة بيئة الأعمال والتجارة عن الجانب الرومانى، وقد أسفرت الدورة الثانية االتى انعقدت فى بوخاريست خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الماضى عن التوقيع على 5 مذكرات تفاهم للتعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والموارد المائية والرى وقطاع تنمية المشروعات الاستثمارية المشتركة والتعاون بين ميناءى الإسكندرية وكونستانزا.

وقال إيلان لوفور، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى، إنه التقى خلال زيارته الحالية مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وأضاف لوفور، أنه كان قد وقع مع الدكتورة سحر نصر خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادى المشترك التى انعقدت فى بوخاريست خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الماضى على 5 مذكرات تفاهم فى مجالات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مفاوضات حالية لتوقيع مذكرات أخرى فى الكثير من المجالات.

وتابع: هناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل خط طيران مباشر بين الدولتين فى المستقبل سيكون خطوة مهمة لصالح رجال الأعمال والارتقاء بالروابط الثنائية.

وخلال اللقاء، عرض لوفر الفرص الاستثمارية فى رومانيا ومزايا العمل هناك، مضيفاً أن هناك أيضاً فرصا أمام الشركات الرومانية للاستثمار بالقاهرة ليس فقط لبيع منتجاتها ولكن فتح منشآت تابعة لها.

وأكد السفير الرومانى بالقاهرة ميهاى شتيفان على رغبته لتقديم الدعم اللازم لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

وقال المهندس حسن الشافعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن مناقشات الدورة السادسة لمجلس الأعمال المشترك تعتبر منصة مهمة فى طريق دعم وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال عقد الاتصالات المتبادلة بين رجال الأعمال.

وأضاف «الشافعى»، أن جمعية رجال الأعمال تتواصل بشكل دائم مع السفارة الرومانية بالقاهرة لتبادل المعلومات وزيارات وفود رجال الأعمال، مؤكداً أنه من الضرورى فتح مجالات جديدة من التعاون فى السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعودة خط الطيران المباشر بين البلدين والتدريب المهنى والتعليم.

وطالب الحكومة المصرية بتسهيل إصدار التأشيرة لرجال الأعمال لتنشيط العلاقات الاستثمارية والتجارية بجانب سرعة عودة خط الطيران المباشر بين البلدين لتسهيل رحلات الطيران والسياحة.

وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس الأعمال الرومانى بالجمعية يعتبر من أنشط المجالس ويستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، مؤكداً سعادته باستضافة الجمعية للقاءات الكثير من الوفود الرومانية التى تزور مصر.

وقدرت إحصائيات إدارة الاتحاد الأوروبى بمكتب التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة حجم الاستثمارات الرومانية بمصر حتى 28 سبتمبر الماضى بنحو 88.34 مليون دولار عبر 62 شركة مؤسسة برأسمال مصدر 224.08 مليون، وتتركز فى المجالات الخدمية والصناعية ونظم المعلومات والاتصالات.

ووفق بيانات التمثيل التجارى، تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا فى الفترة بين شهر يناير ويوليو الماضيين بنسبة %21 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016 مسجلاً نحو 241.4 مليون مقابل 350.4 مليون دولار، وقد انخفضت الصادرات المصرية لرومانيا بنسبة %13 لتصل إلى 58.7 مليون دولار مقابل 59.6 مليون، وتراجعت الواردات من بوخاريست بنسبة %22 من 290.8 مليون إلى 182.7 مليون دولار.