تعاون مصرى عمانى فى مجال التسويق والمبيعات بقطاع التأمين

الشاذلى جمعة:نظمت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، برنامجا تدريبيا بالتعاون مع معهد التأمين المصرى للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بجانب تطوير المنتجات وكذلك قنوات التوزيع فى نشاط التأمين.كشف سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بمعهد التأمين ا



الشاذلى جمعة:

نظمت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، برنامجا تدريبيا بالتعاون مع معهد التأمين المصرى للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بجانب تطوير المنتجات وكذلك قنوات التوزيع فى نشاط التأمين.

كشف سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بمعهد التأمين المصرى، أن البرنامج تم التحضير له منذ شهر فبراير الماضى بين كل من معهد التأمين المصرى والهيئة العامة لسوق المال العمانية، وبدأت فعاليات البرنامج أمس الأحد وتستمر لمدة 5 أيام.

وأضاف محمود أنه البرنامج يشارك به 35 مشاركا من كل من هيئة سوق المال العمانية والعاملين بالإدارات التشغيلية وأقسام المبيعات والتسويق بشركات التأمين العمانية.