تعاون «مصرى – إيطالى» لتصنيع «البلوف» لأول مرة فى مصر

بدأت مجموعة سعد الدين للغازات البترولية إجراءات تنفيذ مشروع «مصرى – إيطالى» لإنتاج البلوف لأول مرة فى السوق المصرية، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد سعد الدين رئيس المجموعة لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لـ«المال».

و«البلوف» نوع من الصمامات، يعد مدخلًا رئيسيًا فى تصنيع وتشغيل الماكينات فى عدد من القطاعات والصناعات، وتستورده مصر من عدة دول، أبرزها إيطاليا والصين.

وكشف «سعد الدين» -فى تصريحاته لـ«المال» – أنه جار حاليًا تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين المصرى والإيطالى لتنفيذ المشروع الجديد، موضحًا أنه مرتقب الانتهاء من الإجراءات خلال شهر .

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على شراء خط إنتاج «البلوف» من إيطاليا، وبمجرد الانتهاء من تأسيس الشركة سيبدأ استيراد الخط بكامل ملحقاته من آلات ومعدات، تمهيدًا لبدء التشغيل والإنتاج قبل مطلع العام المقبل.

وأوضح «سعد الدين» أن تشغيل الخط سيتم فى مصنع أبو رواش التابع للمجموعة، مؤكدًا أنه سيتم تمويل المشروع من خلال الموارد الذاتية.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل وفقًا لإستراتيجية ومخطط الدولة فى توطين الصناعة محليًا، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن مصر قادرة على تنفيذ ذلك عبر الشراكة مع الكيانات المتخصصة فى تلك التكنولوجيات.

وتأسست مجموعة سعد الدين عام 1985، وتمتلك عدة شركات تابعة فى مجالات إنشاء الغازات البترولية والمعدات، والأسمدة الزراعية، وغيرها من النشاطات الحيوية فى السوق المصرية.