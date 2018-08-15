تعاون مشترك بين مصر وغانا فى مجال الطيران المدني

دعاء محمود





وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران المدني بدولة غانا اليوم عقدا لإنشاء مركز لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة الغانية أكرا .







وذكرت وزارة الطيران المدني في بيان أن الاتفاق يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التوسع فى الأسواق الافريقية ، وفى ضوء اهتمام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتقديم كافة السبل والامكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته.







وأضافت أن هذا التعاون الجديد يأني تفعيلاً لمذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين المصري والغاني في ديسمبر الماضي ضمن سلسلة من الاتفاقيات في مجال النقل الجوي وإنشاء المطارات وتدريب وتأهيل العنصر البشري.







وشهد على توقيع العقد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وKwaben Darko-Mensah نائب وزير الطيران لدولة غانا وPaul Okoh سفير غانا بجمهورية مصر العربية حيث قام بتوقيع العقد من الجانب المصري المهندس أبو طالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومن الجانب الغاني ohn Dekyem Attafuahرئيس شركة المطارات بغانا وممثل عن سلطة الطيران المدني لدولة غانا .







وأعرب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن تفاؤله بإتمام هذا التعاقد مع الجانب الغاني وقال: “إن التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتكثيف العمل لتغطية أكبر عدد من النقاط داخل القارة الإفريقية سيكون مثمراً للغاية في ظل النهضة التي تشهدها قارة إفريقيا في مجال الطيران حيث تعد من الأسواق الواعدة، وتستهدف استراتيجية مصر للطيران الحفاظ على الصدارة وتقديم الخبرات الفنية والاستشارية للدول الشقيقة بالإضافة إلى استثمار الحركة الجوية المتزايدة في ظل المشروعات التنموية التي تشهدها مختلف دول القارة.”







في السياق ذاته، أشار المهندس أبو طالب توفيق إلى أهمية التعاقد الجديد الذي يأتي في إطار التوسع في القارة الإفريقية واستهداف عملاء جدد لشركة مصر للطيران للصيانة ضمن استراتيجية الشركة حيث نجحت الشركة في استقطاب 15 عميلا جديدا من شركات الطيران خلال العام المالي 2017/2018 بهدف زيادة الأرباح والتوسع في النطاق الجغرافي للوصول لعدد أكبر من شركات الطيران العاملة بإفريقيا والشرق الأوسط.







وأكد أن المحطة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات الدعم الفني لشركات الطيران بمطار كوتوكو الدولي بما يخدم أهداف الشركة ويساهم في خدمة خطط الجانب الغاني للتطوير.







من جانبه ، أوضح Kwaben Darko-Mensah نائب وزير الطيران لدولة غانا أن إنشاء محطة جديدة لتقديم الخدمة الفنية للطائرات يعد خطوة إيجابية تمنح الجانب الغاني ميزة جديدة لطائرات الشركات التي تهبط بمطار كوتوكو ويساعد أيضا في زيادة حركة الطيران ودعم الاستراتيجيات الخاصة بتطوير منظومة الطيران المدني لدولة غانا وتأسيس نقطة محورية بغرب إفريقيا.







وخلال زيارته الحالية لمصر، قام الوفد الغاني بجولة ميدانية بمنشآت ومواقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية شملت مجمع ورش عمرة المحركات، الذي يعد أكبر وأحدث مجمع من نوعه بالشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة إلى جولة بهناجر الشركة، اطّلع خلاها على خطوات صيانة وعمرة الطائرات بالهناجر والورش المساعدة، كما تفقد الوفد مركز السيطرة الفنية المسئول عن متابعة الحالة الفنية لأسطول مصر للطيران وتقديم الخدمات الفنية للطائرات على مدار 24 ساعة.

